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Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага

Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага - РИА Новости, 25.04.2022

Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага

Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где в школах ввели традицию поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщает... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:51

2022-04-25T11:51

2022-04-25T11:51

липецкая область

игорь артамонов

елец

сергей кравцов

общество

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ЛИПЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где в школах ввели традицию поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщает пресс-служба областной администрации.С предложением начинать учебную неделю в школах с церемонии поднятия государственного флага выступил министр просвещения РФ Сергея Кравцова, идею поддержал президент России."Считаю эту церемонию не просто нужной, а необходимой. Символы государства – это гордость страны. И было очень трогательно видеть, как искренне даже самые маленькие дети поют слова гимна во время церемонии подъёма флага", – сказал глава региона Игорь Артамонов. В понедельник он принял участие в церемонии поднятия государственного флага в елецкой школе №24. Российский триколор и флаги региона и Ельца были подняты под звуки гимна России.По словам Артамонова, с нового учебного года традиция поднятия государственного флага будет введена во всех школах региона.

https://ria.ru/20220421/remont-1784727782.html

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елец, сергей кравцов, общество