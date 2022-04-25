Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиЛипецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага
Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага
ЛИПЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где в школах ввели традицию поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщает пресс-служба областной администрации.
С предложением начинать учебную неделю в школах с церемонии поднятия государственного флага выступил министр просвещения РФ Сергея Кравцова, идею поддержал президент России.
"Считаю эту церемонию не просто нужной, а необходимой. Символы государства – это гордость страны. И было очень трогательно видеть, как искренне даже самые маленькие дети поют слова гимна во время церемонии подъёма флага", – сказал глава региона Игорь Артамонов. В понедельник он принял участие в церемонии поднятия государственного флага в елецкой школе №24. Российский триколор и флаги региона и Ельца были подняты под звуки гимна России.
По словам Артамонова, с нового учебного года традиция поднятия государственного флага будет введена во всех школах региона.