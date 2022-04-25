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Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага - РИА Новости, 25.04.2022
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Липецкая область
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Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага
Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага - РИА Новости, 25.04.2022
Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага
Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где в школах ввели традицию поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщает... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:51
2022-04-25T11:51
липецкая область
игорь артамонов
елец
сергей кравцов
общество
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ЛИПЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где в школах ввели традицию поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщает пресс-служба областной администрации.С предложением начинать учебную неделю в школах с церемонии поднятия государственного флага выступил министр просвещения РФ Сергея Кравцова, идею поддержал президент России."Считаю эту церемонию не просто нужной, а необходимой. Символы государства – это гордость страны. И было очень трогательно видеть, как искренне даже самые маленькие дети поют слова гимна во время церемонии подъёма флага", – сказал глава региона Игорь Артамонов. В понедельник он принял участие в церемонии поднятия государственного флага в елецкой школе №24. Российский триколор и флаги региона и Ельца были подняты под звуки гимна России.По словам Артамонова, с нового учебного года традиция поднятия государственного флага будет введена во всех школах региона.
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игорь артамонов, елец, сергей кравцов, общество
11:51 25.04.2022
 

Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиЛипецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага
Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Липецкая область стала одной из первых, где ввели традицию поднятия флага
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Липецкая область стала одним из первых российских регионов, где в школах ввели традицию поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ, сообщает пресс-служба областной администрации.
С предложением начинать учебную неделю в школах с церемонии поднятия государственного флага выступил министр просвещения РФ Сергея Кравцова, идею поддержал президент России.
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 15:21Липецкая область
Более 400 километров дорог отремонтируют в Липецкой области по нацпроекту
"Считаю эту церемонию не просто нужной, а необходимой. Символы государства – это гордость страны. И было очень трогательно видеть, как искренне даже самые маленькие дети поют слова гимна во время церемонии подъёма флага", – сказал глава региона Игорь Артамонов. В понедельник он принял участие в церемонии поднятия государственного флага в елецкой школе №24. Российский триколор и флаги региона и Ельца были подняты под звуки гимна России.
По словам Артамонова, с нового учебного года традиция поднятия государственного флага будет введена во всех школах региона.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлецСергей КравцовОбщество
 
 
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