Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага
Российский триколор будут поднимать в школе №7 Петропавловска-Камчатского в начале недели
Российский флаг. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Церемонию поднятия флага Российской Федерации провели в понедельник в школе на Камчатке, триколор будут поднимать в начале каждой учебной недели, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Как заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, аналогично рабочий день должен начинаться и у чиновников. Он считает, что люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества.
"Камчатский край стал одним из первых регионов по старту всероссийской инициативы по поднятию государственного флага в школах России. В понедельник, 25 апреля, в петропавловской школе №7 прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы.
В правительстве региона уточнили, что чести поднимать государственный флаг будут удостаиваться лучшие учащиеся.
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