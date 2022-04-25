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Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага

Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага - РИА Новости, 25.04.2022

Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага

Церемонию поднятия флага Российской Федерации провели в понедельник в школе на Камчатке, триколор будут поднимать в начале каждой учебной недели, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:08

2022-04-25T09:08

2022-04-25T09:08

общество

образование - общество

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Церемонию поднятия флага Российской Федерации провели в понедельник в школе на Камчатке, триколор будут поднимать в начале каждой учебной недели, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Как заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, аналогично рабочий день должен начинаться и у чиновников. Он считает, что люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества."Камчатский край стал одним из первых регионов по старту всероссийской инициативы по поднятию государственного флага в школах России. В понедельник, 25 апреля, в петропавловской школе №7 прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы.В правительстве региона уточнили, что чести поднимать государственный флаг будут удостаиваться лучшие учащиеся.

https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, камчатский край, петропавловск-камчатский