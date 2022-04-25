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Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага - РИА Новости, 25.04.2022
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Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага
Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага - РИА Новости, 25.04.2022
Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага
Церемонию поднятия флага Российской Федерации провели в понедельник в школе на Камчатке, триколор будут поднимать в начале каждой учебной недели, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:08
2022-04-25T09:08
общество
образование - общество
камчатский край
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Церемонию поднятия флага Российской Федерации провели в понедельник в школе на Камчатке, триколор будут поднимать в начале каждой учебной недели, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Как заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, аналогично рабочий день должен начинаться и у чиновников. Он считает, что люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества."Камчатский край стал одним из первых регионов по старту всероссийской инициативы по поднятию государственного флага в школах России. В понедельник, 25 апреля, в петропавловской школе №7 прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы.В правительстве региона уточнили, что чести поднимать государственный флаг будут удостаиваться лучшие учащиеся.
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общество, образование - общество, камчатский край, петропавловск-камчатский
09:08 25.04.2022
 
Школа на Камчатке присоединилась к традиции поднятия российского флага

Российский триколор будут поднимать в школе №7 Петропавловска-Камчатского в начале недели

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Церемонию поднятия флага Российской Федерации провели в понедельник в школе на Камчатке, триколор будут поднимать в начале каждой учебной недели, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Как заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, аналогично рабочий день должен начинаться и у чиновников. Он считает, что люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества.
"Камчатский край стал одним из первых регионов по старту всероссийской инициативы по поднятию государственного флага в школах России. В понедельник, 25 апреля, в петропавловской школе №7 прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы.
В правительстве региона уточнили, что чести поднимать государственный флаг будут удостаиваться лучшие учащиеся.
Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 14:55
Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах
 
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