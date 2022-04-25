https://ria.ru/20220425/final-1785298027.html

В Москве пройдет открытый финал Moscow Travel Create

В Москве пройдет открытый финал Moscow Travel Create - РИА Новости, 25.04.2022

В Москве пройдет открытый финал Moscow Travel Create

15 мая в самом сердце столицы состоится открытый финал Moscow Travel Create. На площадке "Ветошный Hall" соберутся самые яркие представители маркетинга в сфере... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:01

2022-04-25T13:01

2022-04-25T13:01

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 апр - Пресс-служба Moscow.Travel.Create. 15 мая в самом сердце столицы состоится открытый финал Moscow Travel Create. На площадке "Ветошный Hall" соберутся самые яркие представители маркетинга в сфере туризма.На суд экспертного жюри будут представлены креативные решения по 6 задачам, направленным на создание образа Москвы как центра притяжения для туристов. На решение задачи каждой команде дается 2 дня. Совместно с менторами и фасилитаторами 30 команд разработают проекты позиционирования Москвы для сити-брейка, предложат стратегию по привлечению семейной аудитории в город, разработают предложения по премиальному туризму, составят план продвижения Москвы для групповых туров и для бизнес-аудитории, представят стратегию продвижения туристического сервиса RUSSPASS как единой платформы по планированию путешествий.Шесть лучших решений будут интегрированы в городскую коммуникационную кампанию по продвижению столичных проектов в сфере туризма.Обладателей призового фонда креатона выберут лучшие из лучших - бизнесмены, представители маркетинговых индустрий, эксперты туристической отрасли и Мостуризма.В открытом финале примут участие лидеры российского маркетинга и креатива, которые поделятся лайфхаками и интересными кейсами по продвижению в туризме: Александр Никифоров (преподаватель Нетологии направления "Маркетинг", креативный директор, сооснователь агентства Sensesay), Ольга Филипенкова(директор по стратегическому развитию НАО "Красная Поляна", эксперт по развитию туристических направлений и территорий), Константин Майор(владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER), Дмитрий Подольский(директор маркетинговых коммуникаций Яндекс.Практикум), Станислав Кулик(ведущий телеканала "Москва 24", член союза журналистов России, консультант по коммуникациям и преподаватель по технике речи), Асель Смоляр(международный эксперт по продвижению российских брендов на зарубежных рынках) и Артем Леонтьев (коммерческий директор "Скайпарк Сочи").Главная задача креатона Moscow Travel Create – привлечь представителей творческих профессий в развитие туриндустрии города, а также продемонстрировать отрасли новый инструмент для продвижения турпродуктов и сервисов. Мероприятие проходит при активной поддержке Комитета по туризму Москвы.Принять участие в открытом финале можно абсолютно бесплатно, заполнив заявку на сайте.За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к Наталии Трубаченко Мероприятие проходит в рамках проекта Moscow Travel Hub —коммуникационной площадки, которая помогает представителям туристической индустрии города взаимодействовать между собой для создания новых продуктов и сервисов. Здесь объединены более 5 тысяч представителей туристического рынка Москвы и смежных сфер: гостиницы, туроператоры и туристические агентства, объекты показа, туристические ассоциации, маркетинговые и консалтинговые компании, стартапы и т.д.Москва – современный комфортный мегаполис с почти 900-летней историей. К услугам жителей и гостей столицы – более 200 мероприятий ежедневно, свыше 8000 объектов культурного наследия (в том числе и объекты культурного наследия ЮНЕСКО), более 400 музеев и свыше 250 театров, сотни культурных площадок, более 15 тысяч ресторанов.Множество сервисов доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю, функционирует удобная и понятная транспортная сеть: метрополитен, общественный транспорт, сервисы каршеринга, прокат велосипедов и самокатов.Путешествие в Москву можно спланировать с помощью удобного сервиса RUSSPASS, а календарь событий и главные городские новости ежедневно обновляются на портале discovermoscow.com.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы