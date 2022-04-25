https://ria.ru/20220425/feyki-1785315418.html

За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов

За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов - РИА Новости, 25.04.2022

За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов

Распространением миллионов фейков о спецоперации РФ на Украине занимаются иностранные и международные неправительственные организации, сообщил на расширенной... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:17

2022-04-25T14:17

2022-04-25T14:18

россия

украина

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Распространением миллионов фейков о спецоперации РФ на Украине занимаются иностранные и международные неправительственные организации, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор Игорь Краснов."Беспрецедентные масштабы намеренного искажения информационного пространства в интернете, распространение миллионов фейков о проводимой Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины во многом является результатом деятельности иностранных и международных неправительственных организаций", - сказал Краснов.По его словам, в 2021 году были приняты решения о признании в России нежелательными 18 НПО, а для пресечения попыток возобновления их незаконной деятельности возбуждено около 300 административных производств."Наращивайте эту работу", - добавил Краснов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/bezhenets-1784935601.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество