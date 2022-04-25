https://ria.ru/20220425/feyki-1785315418.html
За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов
За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов - РИА Новости, 25.04.2022
За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов
Распространением миллионов фейков о спецоперации РФ на Украине занимаются иностранные и международные неправительственные организации, сообщил на расширенной... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:17
2022-04-25T14:17
2022-04-25T14:18
россия
украина
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Распространением миллионов фейков о спецоперации РФ на Украине занимаются иностранные и международные неправительственные организации, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор Игорь Краснов."Беспрецедентные масштабы намеренного искажения информационного пространства в интернете, распространение миллионов фейков о проводимой Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины во многом является результатом деятельности иностранных и международных неправительственных организаций", - сказал Краснов.По его словам, в 2021 году были приняты решения о признании в России нежелательными 18 НПО, а для пресечения попыток возобновления их незаконной деятельности возбуждено около 300 административных производств."Наращивайте эту работу", - добавил Краснов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/bezhenets-1784935601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество
14:17 25.04.2022 (обновлено: 14:18 25.04.2022)
За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов
Генпрокурор Краснов: за фейками о спецоперации стоят иностранные и международные НПО