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За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов - РИА Новости, 25.04.2022
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За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов
За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов - РИА Новости, 25.04.2022
За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов
Распространением миллионов фейков о спецоперации РФ на Украине занимаются иностранные и международные неправительственные организации, сообщил на расширенной... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:17
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россия
украина
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Распространением миллионов фейков о спецоперации РФ на Украине занимаются иностранные и международные неправительственные организации, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор Игорь Краснов."Беспрецедентные масштабы намеренного искажения информационного пространства в интернете, распространение миллионов фейков о проводимой Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины во многом является результатом деятельности иностранных и международных неправительственных организаций", - сказал Краснов.По его словам, в 2021 году были приняты решения о признании в России нежелательными 18 НПО, а для пресечения попыток возобновления их незаконной деятельности возбуждено около 300 административных производств."Наращивайте эту работу", - добавил Краснов.
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россия, украина, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, общество
14:17 25.04.2022 (обновлено: 14:18 25.04.2022)
 
За фейками о спецоперации стоят иностранные НПО, заявил Краснов

Генпрокурор Краснов: за фейками о спецоперации стоят иностранные и международные НПО

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Распространением миллионов фейков о спецоперации РФ на Украине занимаются иностранные и международные неправительственные организации, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор Игорь Краснов.
"Беспрецедентные масштабы намеренного искажения информационного пространства в интернете, распространение миллионов фейков о проводимой Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины во многом является результатом деятельности иностранных и международных неправительственных организаций", - сказал Краснов.
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По его словам, в 2021 году были приняты решения о признании в России нежелательными 18 НПО, а для пресечения попыток возобновления их незаконной деятельности возбуждено около 300 административных производств.
"Наращивайте эту работу", - добавил Краснов.
 
РоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновОбщество
 
 
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