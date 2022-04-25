10:55 25.04.2022 (обновлено: 11:21 25.04.2022)
Роскомнадзор за два месяца заблокировал более 85 тысяч фейковых материалов
Роскомнадзор за два месяца заблокировал более 85 тысяч фейков о спецоперации на Украине
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. С момента спецоперации иностранные интернет-площадки стали использовать лживую информацию, за это время ведомство заблокировало более 85 тысяч материалов, сообщил заместитель главы РКН Вадим Субботин.
Замглавы проинформировал, что это было заранее спланированная, хорошо подготовленная информационная кампания, в последнюю неделю февраля РКН зафиксировал десятки тысяч единиц противоправного контента.
9 апреля, 11:20Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор
"Активно распространяется лживая информация относительно сущности специальной военной операции на Украине, ее формах, способах ведения, боевых действий, якобы атаках на мирное население, ударах по объектам гражданской инфраструктуры, значительных потерях Вооружённых сил РФ и многочисленных жертвах среди мирного населения", - сказал Субботин на форуме безопасного интернета, который проходит в МИА "Россия сегодня". По его словам, за время спецоперации РКН заблокировано более 85 тысяч подобного рода материалов, включая целые ресурсы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.