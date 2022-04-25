https://ria.ru/20220425/feyki-1785265677.html

Роскомнадзор за два месяца заблокировал более 85 тысяч фейковых материалов

Роскомнадзор за два месяца заблокировал более 85 тысяч фейковых материалов - РИА Новости, 25.04.2022

Роскомнадзор за два месяца заблокировал более 85 тысяч фейковых материалов

С момента спецоперации иностранные интернет-площадки стали использовать лживую информацию, за это время ведомство заблокировало более 85 тысяч материалов,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:55

2022-04-25T10:55

2022-04-25T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. С момента спецоперации иностранные интернет-площадки стали использовать лживую информацию, за это время ведомство заблокировало более 85 тысяч материалов, сообщил заместитель главы РКН Вадим Субботин.Замглавы проинформировал, что это было заранее спланированная, хорошо подготовленная информационная кампания, в последнюю неделю февраля РКН зафиксировал десятки тысяч единиц противоправного контента."Активно распространяется лживая информация относительно сущности специальной военной операции на Украине, ее формах, способах ведения, боевых действий, якобы атаках на мирное население, ударах по объектам гражданской инфраструктуры, значительных потерях Вооружённых сил РФ и многочисленных жертвах среди мирного населения", - сказал Субботин на форуме безопасного интернета, который проходит в МИА "Россия сегодня". По его словам, за время спецоперации РКН заблокировано более 85 тысяч подобного рода материалов, включая целые ресурсы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, украина, ситуация в днр и лнр