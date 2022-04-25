Турция призвала США не использовать С-400 как предлог для отказа в F-16
Министр обороны Турции Акар призвал США не делать из темы С-400 предлог для отказа в F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John RavenИстребитель ВВС США F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John Raven
Истребитель ВВС США F-16. Архивное фото
АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Турция призывает администрацию США не позволять Конгрессу использовать вопрос с российскими С-400 в качестве предлога для отказа в истребителях F-16, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"Имеют место некоторые положительные элементы, необходимо проявлять осторожность. Это долгий процесс, мы надеемся на положительный результат… Есть некоторые процедуры. Обе стороны должны работать над этим. Нам также нужно работать с Конгрессом. Мы призываем администрацию США не позволять Конгрессу использовать проблему С-400 в качестве предлога", - сказал Акар журналистам.