https://ria.ru/20220425/f-16-1785248991.html

Турция призвала США не использовать С-400 как предлог для отказа в F-16

Турция призвала США не использовать С-400 как предлог для отказа в F-16 - РИА Новости, 25.04.2022

Турция призвала США не использовать С-400 как предлог для отказа в F-16

Турция призывает администрацию США не позволять Конгрессу использовать вопрос с российскими С-400 в качестве предлога для отказа в истребителях F-16, заявил... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:35

2022-04-25T09:35

2022-04-25T09:35

в мире

сша

анкара (провинция)

конгресс сша

турция

с-400 «триумф»

f-35

f-16

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АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Турция призывает администрацию США не позволять Конгрессу использовать вопрос с российскими С-400 в качестве предлога для отказа в истребителях F-16, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Имеют место некоторые положительные элементы, необходимо проявлять осторожность. Это долгий процесс, мы надеемся на положительный результат… Есть некоторые процедуры. Обе стороны должны работать над этим. Нам также нужно работать с Конгрессом. Мы призываем администрацию США не позволять Конгрессу использовать проблему С-400 в качестве предлога", - сказал Акар журналистам.

https://ria.ru/20220418/ssha-1784088137.html

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анкара (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, анкара (провинция), конгресс сша, турция, с-400 «триумф», f-35, f-16