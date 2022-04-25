https://ria.ru/20220425/evakuatsiya-1785244995.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 400 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 400 человек - РИА Новости, 25.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 400 человек

Более 400 человек, включая 61 ребенка, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:18

2022-04-25T09:18

2022-04-25T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

донецкая народная республика

александр семенов (батальон "восток")

владимир путин

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Более 400 человек, включая 61 ребенка, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 24 апреля до 08.00 25 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 407 человек, включая 61 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что за период с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 22 987 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, донецкая народная республика, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, игорь конашенков, россия