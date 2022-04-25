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Противники Пашиняна перекрыли центральную площадь в Ереване

Противники Пашиняна перекрыли центральную площадь в Ереване - РИА Новости, 25.04.2022

Противники Пашиняна перекрыли центральную площадь в Ереване

В Ереване проходит шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T20:30

2022-04-25T20:30

2022-04-25T21:34

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ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. В Ереване проходит шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Движение на прилегающих улицах парализовано. К месту акции стянули множество полицейских и спецназ.Во время акции между участниками и силовиками произошла стычка. Депутат парламента Гегам Манукян поднялся на столб, чтобы прикрепить фотографию с карикатурой на Пашиняна. Полиция попыталась помешать, но депутату удалось завершить задуманное. Позднее полицейские сорвали карикатуру, шествие продолжилось.Помимо этого, митингующие перекрыли один из центральных транспортных узлов Еревана — площадь Франции, однако затем разблокировали его и направились на площадь Свободы, где соединились с другими участниками акции во главе с экс-главой Службы нацбезопасности, руководителем фракции "Честь имею" Артуром Ванецяном.Он заявил сторонникам, что в ближайшие дни крупных митингов не будет, пройдут акции неповиновения в разных частях города. А вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян отметил, что децентрализованные акции неповиновения продолжатся до 1 мая."Затем мы перейдем к конкретным и четким действиям", — отметил он.Ранее представители оппозиции ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".Ванецян заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стычка протестующих с полицией на шествии в Ереване Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началось вечером в Ереване. Акция началась от церкви Святого Креста. Протестующие направились в центр города. 2022-04-25T20:30 true PT0M37S

Шествие оппозиции в Ереване В Ереване проходит шествие с требованием об отставке Пашиняна. Оппозиция считает, что политика нынешних властей губительна для Армении и грозит потерей государственности. 2022-04-25T20:30 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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