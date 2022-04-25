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В Ереване произошла стычка с полицией на шествии оппозиции - РИА Новости, 25.04.2022
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В Ереване произошла стычка с полицией на шествии оппозиции
В Ереване произошла стычка с полицией на шествии оппозиции - РИА Новости, 25.04.2022
В Ереване произошла стычка с полицией на шествии оппозиции
Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:49
2022-04-25T19:49
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началось вечером в Ереване. Акция началась от церкви Святого Креста. Протестующие направились в центр города.Причина небольшой стычки была в том, что депутат парламента Гегам Манукян поднялся на столб, чтобы прикрепить фотографию с карикатурой на Пашиняна. Полиция попыталась помешать, но депутату удалось завершить задуманное. Позднее полицейские сорвали карикатуру, шествие продолжилось.Ранее армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" заявила в понедельник о пяти задержанных активистах своего молодежного крыла на акции против премьера Армении Никола Пашиняна в Ереване.В понедельник армянская оппозиция, требующая отставки премьера страны Никола Пашиняна, ненадолго заблокировала движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
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в мире, армения, ереван
19:49 25.04.2022
 
В Ереване произошла стычка с полицией на шествии оппозиции

Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване

© РИА НовостиШествие с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна в Ереване
Шествие с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна в Ереване
© РИА Новости
Шествие с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началось вечером в Ереване. Акция началась от церкви Святого Креста. Протестующие направились в центр города.
Причина небольшой стычки была в том, что депутат парламента Гегам Манукян поднялся на столб, чтобы прикрепить фотографию с карикатурой на Пашиняна. Полиция попыталась помешать, но депутату удалось завершить задуманное. Позднее полицейские сорвали карикатуру, шествие продолжилось.
Ранее армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" заявила в понедельник о пяти задержанных активистах своего молодежного крыла на акции против премьера Армении Никола Пашиняна в Ереване.
В понедельник армянская оппозиция, требующая отставки премьера страны Никола Пашиняна, ненадолго заблокировала движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
 
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