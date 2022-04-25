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В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна

В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна - РИА Новости, 25.04.2022

В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна

Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна началось в Ереване. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:52

2022-04-25T18:52

2022-04-25T20:06

в мире

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна началось в Ереване.Акция стартовала от церкви Святого Креста на окраине столицы, протестующие направляются в центр города."Наша задача — в ближайшие пять дней поднять народ на борьбу... Мы ждем наших соратников, которые направляются к нам из областей и 1 мая мы организуем большой митинг", — сказал в ходе шествия вице-спикер парламента от оппозиционного блока "Армения" Ишхан Сагателян.Во время акции между участниками и полицией произошла стычка. Депутат парламента Гегам Манукян поднялся на столб, чтобы прикрепить фотографию с карикатурой на Пашиняна. Полиция попыталась помешать, но депутату удалось завершить задуманное. Позднее полицейские сорвали карикатуру, шествие продолжилось.Ранее армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" заявила о пяти задержанных активистах своего молодежного крыла на акции противников Пашиняна в Ереване. Незадолго до этого участники акции заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В марте Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям непризнанной НКР в районе поселка Фурух, заявили в Минобороны России. Позже Баку отвел подразделения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие оппозиции в Ереване В Ереване проходит шествие с требованием об отставке Пашиняна. Оппозиция считает, что политика нынешних властей губительна для Армении и грозит потерей государственности. 2022-04-25T18:52 true PT0M49S

Стычка протестующих с полицией на шествии в Ереване Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началось вечером в Ереване. Акция началась от церкви Святого Креста. Протестующие направились в центр города. 2022-04-25T18:52 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, армения, ереван