https://ria.ru/20220425/erevan-1785385019.html
В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна
В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна - РИА Новости, 25.04.2022
В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна
Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна началось в Ереване. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:52
2022-04-25T18:52
2022-04-25T20:06
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна началось в Ереване.Акция стартовала от церкви Святого Креста на окраине столицы, протестующие направляются в центр города."Наша задача — в ближайшие пять дней поднять народ на борьбу... Мы ждем наших соратников, которые направляются к нам из областей и 1 мая мы организуем большой митинг", — сказал в ходе шествия вице-спикер парламента от оппозиционного блока "Армения" Ишхан Сагателян.Во время акции между участниками и полицией произошла стычка. Депутат парламента Гегам Манукян поднялся на столб, чтобы прикрепить фотографию с карикатурой на Пашиняна. Полиция попыталась помешать, но депутату удалось завершить задуманное. Позднее полицейские сорвали карикатуру, шествие продолжилось.Ранее армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" заявила о пяти задержанных активистах своего молодежного крыла на акции противников Пашиняна в Ереване. Незадолго до этого участники акции заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В марте Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям непризнанной НКР в районе поселка Фурух, заявили в Минобороны России. Позже Баку отвел подразделения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Шествие оппозиции в Ереване
В Ереване проходит шествие с требованием об отставке Пашиняна.
Оппозиция считает, что политика нынешних властей губительна для Армении и грозит потерей государственности.
2022-04-25T18:52
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Стычка протестующих с полицией на шествии в Ереване
Стычка с полицией произошла на шествии оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началось вечером в Ереване. Акция началась от церкви Святого Креста. Протестующие направились в центр города.
2022-04-25T18:52
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
18:52 25.04.2022 (обновлено: 20:06 25.04.2022)
В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна
В Ереване началось шествии оппозиции с требованием об отставке Пашиняна
ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Шествие армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна началось в Ереване.
Акция стартовала от церкви Святого Креста на окраине столицы, протестующие направляются в центр города.
"Наша задача — в ближайшие пять дней поднять народ на борьбу... Мы ждем наших соратников, которые направляются к нам из областей и 1 мая мы организуем большой митинг", — сказал в ходе шествия вице-спикер парламента от оппозиционного блока "Армения" Ишхан Сагателян.
Во время акции между участниками и полицией произошла стычка. Депутат парламента Гегам Манукян поднялся на столб, чтобы прикрепить фотографию с карикатурой на Пашиняна. Полиция попыталась помешать, но депутату удалось завершить задуманное. Позднее полицейские сорвали карикатуру, шествие продолжилось.
Ранее армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн
" заявила о пяти задержанных активистах своего молодежного крыла на акции противников Пашиняна в Ереване
. Незадолго до этого участники акции заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса.
Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении
. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики
, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян
заявил в видеообращении в соцсетях, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В марте Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха
и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям непризнанной НКР в районе поселка Фурух, заявили в Минобороны России. Позже Баку отвел подразделения.