https://ria.ru/20220425/elba-1785419239.html

Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором

Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором - РИА Новости, 25.04.2022

Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором

Отказ властей США от проведения в Вашингтоне ежегодной церемонии в честь годовщины встречи на Эльбе из-за событий на Украине является позором и заслуживает... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:42

2022-04-25T23:42

2022-04-25T23:42

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вторая мировая война (1939-1945)

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Отказ властей США от проведения в Вашингтоне ежегодной церемонии в честь годовщины встречи на Эльбе из-за событий на Украине является позором и заслуживает сожаления, сказал РИА Новости ветеран Второй мировой войны Франк Кон.Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции. Как сообщил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.По словам Кона, конфликт на Украине является "жестоким и ярким напоминанием" того, что случилось во Второй мировой войне, а также свидетельством того, что США и Россия теперь находятся по разные стороны конфликта. "Этого никогда не должно было произойти. У нас так много общих целей в этом мире - борьба с коронавирусом, глобальным потеплением, укрепление мировой экономики и экономики каждой из наших стран. Почему вместо этого устраивать войну? Мне очень грустно от этого", - сетует ветеран. Он надеется, что Москва и Вашингтон не допустят дальнейшей эскалации ситуации, но опасается, что новая холодная война может оказаться более затяжной, чем предыдущая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина, россия, вторая мировая война (1939-1945), анатолий антонов