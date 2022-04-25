Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором
Ветеран в США назвал позором отказ властей отметить годовщину встречи на Эльбе
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Отказ властей США от проведения в Вашингтоне ежегодной церемонии в честь годовщины встречи на Эльбе из-за событий на Украине является позором и заслуживает сожаления, сказал РИА Новости ветеран Второй мировой войны Франк Кон.
"Все, что я могу сказать, это то, что вся ситуация вызывает сожаление, и позор, что мы не отмечаем одно из важнейших событий моего поколения и последующих поколений, - тот факт, что мы были друзьями и союзниками во Второй мировой войне", - сказал РИА Новости 96-летний американский ветеран.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции. Как сообщил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.
По словам Кона, конфликт на Украине является "жестоким и ярким напоминанием" того, что случилось во Второй мировой войне, а также свидетельством того, что США и Россия теперь находятся по разные стороны конфликта. "Этого никогда не должно было произойти. У нас так много общих целей в этом мире - борьба с коронавирусом, глобальным потеплением, укрепление мировой экономики и экономики каждой из наших стран. Почему вместо этого устраивать войну? Мне очень грустно от этого", - сетует ветеран. Он надеется, что Москва и Вашингтон не допустят дальнейшей эскалации ситуации, но опасается, что новая холодная война может оказаться более затяжной, чем предыдущая.
"Я всегда буду помнить свою встречу с русскими на Эльбе. Годы ушли у меня на осознание того, что русские отмечали тогда на Эльбе то, что они выжили, они прошли этот путь до Эльбы, и когда увидели нас, солдат в американской форме, для них это означало, что немцев впереди больше нет", - вспоминает бывший военный, тогда в свои 19 лет впервые попробовавший русскую водку.
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