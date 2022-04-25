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Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором - РИА Новости, 25.04.2022
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Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором
Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором - РИА Новости, 25.04.2022
Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором
Отказ властей США от проведения в Вашингтоне ежегодной церемонии в честь годовщины встречи на Эльбе из-за событий на Украине является позором и заслуживает... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:42
2022-04-25T23:42
в мире
сша
украина
россия
вторая мировая война (1939-1945)
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Отказ властей США от проведения в Вашингтоне ежегодной церемонии в честь годовщины встречи на Эльбе из-за событий на Украине является позором и заслуживает сожаления, сказал РИА Новости ветеран Второй мировой войны Франк Кон.Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции. Как сообщил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.По словам Кона, конфликт на Украине является "жестоким и ярким напоминанием" того, что случилось во Второй мировой войне, а также свидетельством того, что США и Россия теперь находятся по разные стороны конфликта. "Этого никогда не должно было произойти. У нас так много общих целей в этом мире - борьба с коронавирусом, глобальным потеплением, укрепление мировой экономики и экономики каждой из наших стран. Почему вместо этого устраивать войну? Мне очень грустно от этого", - сетует ветеран. Он надеется, что Москва и Вашингтон не допустят дальнейшей эскалации ситуации, но опасается, что новая холодная война может оказаться более затяжной, чем предыдущая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, украина, россия, вторая мировая война (1939-1945), анатолий антонов
23:42 25.04.2022
 
Ветеран назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором

Ветеран в США назвал позором отказ властей отметить годовщину встречи на Эльбе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Отказ властей США от проведения в Вашингтоне ежегодной церемонии в честь годовщины встречи на Эльбе из-за событий на Украине является позором и заслуживает сожаления, сказал РИА Новости ветеран Второй мировой войны Франк Кон.
"Все, что я могу сказать, это то, что вся ситуация вызывает сожаление, и позор, что мы не отмечаем одно из важнейших событий моего поколения и последующих поколений, - тот факт, что мы были друзьями и союзниками во Второй мировой войне", - сказал РИА Новости 96-летний американский ветеран.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции. Как сообщил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов, власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.
По словам Кона, конфликт на Украине является "жестоким и ярким напоминанием" того, что случилось во Второй мировой войне, а также свидетельством того, что США и Россия теперь находятся по разные стороны конфликта. "Этого никогда не должно было произойти. У нас так много общих целей в этом мире - борьба с коронавирусом, глобальным потеплением, укрепление мировой экономики и экономики каждой из наших стран. Почему вместо этого устраивать войну? Мне очень грустно от этого", - сетует ветеран. Он надеется, что Москва и Вашингтон не допустят дальнейшей эскалации ситуации, но опасается, что новая холодная война может оказаться более затяжной, чем предыдущая.
"Я всегда буду помнить свою встречу с русскими на Эльбе. Годы ушли у меня на осознание того, что русские отмечали тогда на Эльбе то, что они выжили, они прошли этот путь до Эльбы, и когда увидели нас, солдат в американской форме, для них это означало, что немцев впереди больше нет", - вспоминает бывший военный, тогда в свои 19 лет впервые попробовавший русскую водку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди с флагами России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 08:00
Русофобия убивает. К чему приведет блокада России
 
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