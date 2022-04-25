https://ria.ru/20220425/elba-1785230694.html

Посол России в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе

Посол России в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2022

Посол России в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе

Посол России в США Анатолий Антонов поздравил американских ветеранов Второй мировой войны с годовщиной встречи на Эльбе и призвал обратиться к опыту тех, кто в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T01:16

2022-04-25T01:16

2022-04-25T01:16

в мире

сша

германия

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

анатолий антонов

россия

ссср

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов поздравил американских ветеранов Второй мировой войны с годовщиной встречи на Эльбе и призвал обратиться к опыту тех, кто в те годы поднялся над разногласиями ради решения совместных задач.Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции."Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству наших товарищей по оружию. Чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века. Поставки из США и других стран помогли Красной Армии приблизить нашу общую Победу. Сердечно поздравляю всех ветеранов с Днем Эльбы. Желаю им здоровья, благополучия и мирного неба над головой", – сказал Антонов.Ранее он сообщил, что власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.

https://ria.ru/20200425/1570552782.html

сша

германия

россия

ссср

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в мире, сша, германия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), анатолий антонов, россия, ссср