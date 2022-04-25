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Посол России в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2022
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Посол России в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе
Посол России в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе - РИА Новости, 25.04.2022
Посол России в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе
Посол России в США Анатолий Антонов поздравил американских ветеранов Второй мировой войны с годовщиной встречи на Эльбе и призвал обратиться к опыту тех, кто в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:16
2022-04-25T01:16
в мире
сша
германия
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
анатолий антонов
россия
ссср
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов поздравил американских ветеранов Второй мировой войны с годовщиной встречи на Эльбе и призвал обратиться к опыту тех, кто в те годы поднялся над разногласиями ради решения совместных задач.Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции."Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству наших товарищей по оружию. Чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века. Поставки из США и других стран помогли Красной Армии приблизить нашу общую Победу. Сердечно поздравляю всех ветеранов с Днем Эльбы. Желаю им здоровья, благополучия и мирного неба над головой", – сказал Антонов.Ранее он сообщил, что власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.
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в мире, сша, германия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), анатолий антонов, россия, ссср
01:16 25.04.2022
 
Посол России в США поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе

Посол России в США Антонов поздравил ветеранов с годовщиной встречи на Эльбе

Встреча советских и американских солдат на Эльбе
Встреча советских и американских солдат на Эльбе
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов поздравил американских ветеранов Второй мировой войны с годовщиной встречи на Эльбе и призвал обратиться к опыту тех, кто в те годы поднялся над разногласиями ради решения совместных задач.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции.

"Встреча на Эльбе – яркий символ боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против общего врага. Память об этом событии жива по сей день. В условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях мы можем и обязаны обратиться к опыту тех, кто имел мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач. В современном мире накопилось много проблем, которые вряд ли можно урегулировать без взаимодействия Москвы и Вашингтона", заявил посол.

"Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству наших товарищей по оружию. Чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века. Поставки из США и других стран помогли Красной Армии приблизить нашу общую Победу. Сердечно поздравляю всех ветеранов с Днем Эльбы. Желаю им здоровья, благополучия и мирного неба над головой", – сказал Антонов.
Ранее он сообщил, что власти США отменили торжественную церемонию, которая ежегодно проходила у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона с участием российских дипломатов, их коллег из стран СНГ, ветеранов Второй мировой и американских официальных лиц.
Стивен Мельникофф - РИА Новости, 1920, 25.04.2020
25 апреля 2020, 09:1575 лет Великой Победы
Американский ветеран поделился воспоминаниями о встрече на Эльбе
 
В миреСШАГерманияВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Анатолий АнтоновРоссияСССР
 
 
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