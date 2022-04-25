https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785358793.html
Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики
Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики - РИА Новости, 25.04.2022
Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики
Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:17
2022-04-25T17:17
2022-04-25T17:35
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220425/putin-1785357252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия
17:17 25.04.2022 (обновлено: 17:35 25.04.2022)
Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики
Путин: эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню доходов людей