https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785358793.html

Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики

Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики - РИА Новости, 25.04.2022

Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики

Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:17

2022-04-25T17:17

2022-04-25T17:35

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228664_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_4eabe5be686e624ab2770700f65b8313.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220425/putin-1785357252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия