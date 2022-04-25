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Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики
Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики - РИА Новости, 25.04.2022
Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики
Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:17
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владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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владимир путин, экономика, россия
17:17 25.04.2022 (обновлено: 17:35 25.04.2022)
 
Путин рассказал, как будет оцениваться эффективность экономической политики

Путин: эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню доходов людей

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
17:14
Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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