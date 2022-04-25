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Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики
Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики
Надо не допустить разбалансировки экономической динамики в РФ, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:17
2022-04-25T17:32
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Надо не допустить разбалансировки экономической динамики в РФ, отметил президент России Владимир Путин."С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен, а с другой, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов в бюджет. И таким образом, в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательскую способность граждан", - заявил президент РФ.
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экономика, россия, владимир путин
17:17 25.04.2022 (обновлено: 17:32 25.04.2022)
 
Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики

Президент Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Надо не допустить разбалансировки экономической динамики в РФ, отметил президент России Владимир Путин.
"После всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности. Очень важно, что называется, не отпускать контроль за ситуацией, не допускать разбалансировки экономической динамики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
"С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен, а с другой, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов в бюджет. И таким образом, в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательскую способность граждан", - заявил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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