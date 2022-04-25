https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785358440.html

Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики

Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики

Надо не допустить разбалансировки экономической динамики в РФ, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:17

2022-04-25T17:17

2022-04-25T17:32

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Надо не допустить разбалансировки экономической динамики в РФ, отметил президент России Владимир Путин."С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен, а с другой, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов в бюджет. И таким образом, в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательскую способность граждан", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785357365.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин