17:17 25.04.2022 (обновлено: 17:32 25.04.2022)
Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики
Президент Путин призвал не допустить разбалансировки экономической динамики
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Надо не допустить разбалансировки экономической динамики в РФ, отметил президент России Владимир Путин.
"После всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности. Очень важно, что называется, не отпускать контроль за ситуацией, не допускать разбалансировки экономической динамики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
"С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен, а с другой, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов в бюджет. И таким образом, в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложение товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательскую способность граждан", - заявил президент РФ.