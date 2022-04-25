https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785356755.html

Путин заявил о стабилизации экономики

Путин заявил о стабилизации экономики - РИА Новости, 25.04.2022

Путин заявил о стабилизации экономики

Российская экономика в настоящее время продолжает стабилизироваться, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:13

2022-04-25T17:13

2022-04-25T17:41

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская экономика в настоящее время продолжает стабилизироваться, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что по оценкам специалистов, здесь играют роль два важнейших фактора - ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и динамика потребительского спроса. Глава государства пояснил, что после всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности и важно не отпускать контроль за ситуацией и не допускать "разбалансировки экономической динамики".

https://ria.ru/20220418/inflyatsiya-1784122150.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, владимир путин