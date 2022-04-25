https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785356755.html
Путин заявил о стабилизации экономики
Путин заявил о стабилизации экономики - РИА Новости, 25.04.2022
Путин заявил о стабилизации экономики
Российская экономика в настоящее время продолжает стабилизироваться, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:13
2022-04-25T17:13
2022-04-25T17:41
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская экономика в настоящее время продолжает стабилизироваться, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что по оценкам специалистов, здесь играют роль два важнейших фактора - ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и динамика потребительского спроса. Глава государства пояснил, что после всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности и важно не отпускать контроль за ситуацией и не допускать "разбалансировки экономической динамики".
https://ria.ru/20220418/inflyatsiya-1784122150.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, владимир путин
17:13 25.04.2022 (обновлено: 17:41 25.04.2022)
Путин заявил о стабилизации экономики
Президент Путин заявил, что экономика стабилизировалась и инфляция замедляется
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская экономика в настоящее время продолжает стабилизироваться, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он добавил, что по оценкам специалистов, здесь играют роль два важнейших фактора - ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и динамика потребительского спроса. Глава государства пояснил, что после всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности и важно не отпускать контроль за ситуацией и не допускать "разбалансировки экономической динамики".