https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785306277.html
Российская экономика может работать стабильно и без сбоев, заявил Путин
Российская экономика может работать стабильно и без сбоев, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022
Российская экономика может работать стабильно и без сбоев, заявил Путин
Российская экономика и в нынешних условиях может работать стабильно и без сбоев, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:43
2022-04-25T13:43
2022-04-25T14:49
экономика
санкции в отношении россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская экономика и в нынешних условиях может работать стабильно и без сбоев, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ."Государство оказывает поддержку ведущим отраслям производства, где заняты миллионы наших граждан. У экономики России, безусловно, есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев", - сказал он.Путин добавил, что свобода бизнеса и гибкие механизмы предпринимательской активности обеспечивают насыщение рынка, сглаживают дефициты и всплески цен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, россия, владимир путин
13:43 25.04.2022 (обновлено: 14:49 25.04.2022)
Российская экономика может работать стабильно и без сбоев, заявил Путин
Путин: у экономики и сейчас есть возможности для стабильной работы без сбоев