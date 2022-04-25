https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785306277.html

Российская экономика может работать стабильно и без сбоев, заявил Путин

Российская экономика может работать стабильно и без сбоев, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022

Российская экономика может работать стабильно и без сбоев, заявил Путин

Российская экономика и в нынешних условиях может работать стабильно и без сбоев, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:43

2022-04-25T13:43

2022-04-25T14:49

экономика

санкции в отношении россии

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская экономика и в нынешних условиях может работать стабильно и без сбоев, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ."Государство оказывает поддержку ведущим отраслям производства, где заняты миллионы наших граждан. У экономики России, безусловно, есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев", - сказал он.Путин добавил, что свобода бизнеса и гибкие механизмы предпринимательской активности обеспечивают насыщение рынка, сглаживают дефициты и всплески цен.

https://ria.ru/20220421/assortiment-1784669754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, россия, владимир путин