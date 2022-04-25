https://ria.ru/20220425/egipet-1785254779.html

В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки

В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки - РИА Новости, 25.04.2022

В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки

Власти Египта провели переклассификацию 70 процентов курортных гостиниц в соответствии с международными стандартами, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:23

2022-04-25T11:23

2022-04-25T11:23

туризм

туризм

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египет

хургада

отели

гостиницы

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Египта провели переклассификацию 70 процентов курортных гостиниц в соответствии с международными стандартами, сообщает АТОР.К настоящему моменту проверка закончена в 71 отеле в курортной Хургаде и в 64 объектах в туристической зоне Южного Синая."Звездность" была понижена у 97 мест размещения на Красном море. В Хургаде их 47 (66 процентов от прошедших экспертную оценку), а в Шарм-эш-Шейхе — 50, или 78 процентов от проверенных.Чаще всего уровню заявленной звездности не соответствовали отели категории четыре звезды (60 процентов от всех проинспектированных). Их владельцам выдано предписание привести гостиницы в порядок, чтобы не вводить в заблуждение туроператоров и отдыхающих.Кроме того, из-за невыполнения санитарных и других требований по безопасному пребыванию аннулированы лицензии на гостиничную деятельность у 15 объектов: семи — в регионе Красного моря и восьми — на Южном Синае. Процесс пересмотра "звезд" у египетских отелей планируется завершить к середине лета.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, хургада, отели, гостиницы, шарм-эш-шейх