https://ria.ru/20220425/egipet-1785254779.html
В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки
В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки - РИА Новости, 25.04.2022
В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки
Власти Египта провели переклассификацию 70 процентов курортных гостиниц в соответствии с международными стандартами, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:23
2022-04-25T11:23
2022-04-25T11:23
туризм
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египет
хургада
отели
гостиницы
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Египта провели переклассификацию 70 процентов курортных гостиниц в соответствии с международными стандартами, сообщает АТОР.К настоящему моменту проверка закончена в 71 отеле в курортной Хургаде и в 64 объектах в туристической зоне Южного Синая."Звездность" была понижена у 97 мест размещения на Красном море. В Хургаде их 47 (66 процентов от прошедших экспертную оценку), а в Шарм-эш-Шейхе — 50, или 78 процентов от проверенных.Чаще всего уровню заявленной звездности не соответствовали отели категории четыре звезды (60 процентов от всех проинспектированных). Их владельцам выдано предписание привести гостиницы в порядок, чтобы не вводить в заблуждение туроператоров и отдыхающих.Кроме того, из-за невыполнения санитарных и других требований по безопасному пребыванию аннулированы лицензии на гостиничную деятельность у 15 объектов: семи — в регионе Красного моря и восьми — на Южном Синае. Процесс пересмотра "звезд" у египетских отелей планируется завершить к середине лета.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, хургада, отели, гостиницы, шарм-эш-шейх
В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки
В Египте в результате проверок звезды потеряли 97 отелей на Красном море
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Власти Египта провели переклассификацию 70 процентов курортных гостиниц в соответствии с международными стандартами, сообщает
АТОР.
К настоящему моменту проверка закончена в 71 отеле в курортной Хургаде и в 64 объектах в туристической зоне Южного Синая.
"Звездность" была понижена у 97 мест размещения на Красном море. В Хургаде их 47 (66 процентов от прошедших экспертную оценку), а в Шарм-эш-Шейхе — 50, или 78 процентов от проверенных.
Чаще всего уровню заявленной звездности не соответствовали отели категории четыре звезды (60 процентов от всех проинспектированных). Их владельцам выдано предписание привести гостиницы в порядок, чтобы не вводить в заблуждение туроператоров и отдыхающих.
Кроме того, из-за невыполнения санитарных и других требований по безопасному пребыванию аннулированы лицензии на гостиничную деятельность у 15 объектов: семи — в регионе Красного моря и восьми — на Южном Синае. Процесс пересмотра "звезд" у египетских отелей планируется завершить к середине лета.