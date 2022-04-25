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В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
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В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки
В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки - РИА Новости, 25.04.2022
В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки
Власти Египта провели переклассификацию 70 процентов курортных гостиниц в соответствии с международными стандартами, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:23
2022-04-25T11:23
туризм
туризм
новости - туризм
египет
хургада
отели
гостиницы
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Египта провели переклассификацию 70 процентов курортных гостиниц в соответствии с международными стандартами, сообщает АТОР.К настоящему моменту проверка закончена в 71 отеле в курортной Хургаде и в 64 объектах в туристической зоне Южного Синая."Звездность" была понижена у 97 мест размещения на Красном море. В Хургаде их 47 (66 процентов от прошедших экспертную оценку), а в Шарм-эш-Шейхе — 50, или 78 процентов от проверенных.Чаще всего уровню заявленной звездности не соответствовали отели категории четыре звезды (60 процентов от всех проинспектированных). Их владельцам выдано предписание привести гостиницы в порядок, чтобы не вводить в заблуждение туроператоров и отдыхающих.Кроме того, из-за невыполнения санитарных и других требований по безопасному пребыванию аннулированы лицензии на гостиничную деятельность у 15 объектов: семи — в регионе Красного моря и восьми — на Южном Синае. Процесс пересмотра "звезд" у египетских отелей планируется завершить к середине лета.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
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туризм, новости - туризм, египет, хургада, отели, гостиницы, шарм-эш-шейх
11:23 25.04.2022
 
В Египте около ста отелей лишились звезд после официальной проверки

В Египте в результате проверок звезды потеряли 97 отелей на Красном море

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Египта провели переклассификацию 70 процентов курортных гостиниц в соответствии с международными стандартами, сообщает АТОР.
К настоящему моменту проверка закончена в 71 отеле в курортной Хургаде и в 64 объектах в туристической зоне Южного Синая.
"Звездность" была понижена у 97 мест размещения на Красном море. В Хургаде их 47 (66 процентов от прошедших экспертную оценку), а в Шарм-эш-Шейхе — 50, или 78 процентов от проверенных.
Чаще всего уровню заявленной звездности не соответствовали отели категории четыре звезды (60 процентов от всех проинспектированных). Их владельцам выдано предписание привести гостиницы в порядок, чтобы не вводить в заблуждение туроператоров и отдыхающих.
Кроме того, из-за невыполнения санитарных и других требований по безопасному пребыванию аннулированы лицензии на гостиничную деятельность у 15 объектов: семи — в регионе Красного моря и восьми — на Южном Синае. Процесс пересмотра "звезд" у египетских отелей планируется завершить к середине лета.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетХургадаОтелиГостиницыШарм-эш-Шейх
 
 
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