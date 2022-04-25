https://ria.ru/20220425/dorogi-1785274572.html

Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог

Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог - РИА Новости, 25.04.2022

Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог

Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:29

2022-04-25T11:29

2022-04-25T11:29

экономика

европа

екатеринбург

челябинск

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.Он напомнил, что по итогам 2021 года удалось отремонтировать рекордный объем дорог и необходимо сохранить темпы строительства.По его словам, еще 34 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца, а также на маршруте Европа - Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем.Кроме того, рассказал премьер, финансирование будет направлено и на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов - в том числе на обходы крупных городов (это позволит вывести грузовой трафик из населенных пунктов, разгрузить дороги от пробок), строительство переездов через железнодорожные пути.

https://ria.ru/20220423/moskva-1785268945.html

европа

екатеринбург

челябинск

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Мадина Моргоева

экономика, европа, екатеринбург, челябинск