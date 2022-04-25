https://ria.ru/20220425/dorogi-1785274572.html
Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог
Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог - РИА Новости, 25.04.2022
Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог
Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:29
2022-04-25T11:29
2022-04-25T11:29
экономика
европа
екатеринбург
челябинск
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.Он напомнил, что по итогам 2021 года удалось отремонтировать рекордный объем дорог и необходимо сохранить темпы строительства.По его словам, еще 34 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца, а также на маршруте Европа - Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем.Кроме того, рассказал премьер, финансирование будет направлено и на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов - в том числе на обходы крупных городов (это позволит вывести грузовой трафик из населенных пунктов, разгрузить дороги от пробок), строительство переездов через железнодорожные пути.
https://ria.ru/20220423/moskva-1785268945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, екатеринбург, челябинск
Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог
Правительство направит дополнительно 120 миллиардов рублей на развитие дорог
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Он напомнил, что по итогам 2021 года удалось отремонтировать рекордный объем дорог и необходимо сохранить темпы строительства.
"По поручению президента мы выделили дополнительные 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Из них большую часть - 86 миллиардов - получат 63 субъекта РФ и направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тысяч километров региональных дорог", - сказал Мишустин.
По его словам, еще 34 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца, а также на маршруте Европа
- Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург
, Челябинск
, Тюмень
и Новосибирск
до границы с Монголией
и Китаем
.
Кроме того, рассказал премьер, финансирование будет направлено и на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов - в том числе на обходы крупных городов (это позволит вывести грузовой трафик из населенных пунктов, разгрузить дороги от пробок), строительство переездов через железнодорожные пути.