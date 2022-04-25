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Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог - РИА Новости, 25.04.2022
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Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог
Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог - РИА Новости, 25.04.2022
Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог
Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:29
2022-04-25T11:29
экономика
европа
екатеринбург
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.Он напомнил, что по итогам 2021 года удалось отремонтировать рекордный объем дорог и необходимо сохранить темпы строительства.По его словам, еще 34 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца, а также на маршруте Европа - Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем.Кроме того, рассказал премьер, финансирование будет направлено и на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов - в том числе на обходы крупных городов (это позволит вывести грузовой трафик из населенных пунктов, разгрузить дороги от пробок), строительство переездов через железнодорожные пути.
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экономика, европа, екатеринбург, челябинск
11:29 25.04.2022
 
Правительство направит 120 миллиардов рублей на развитие дорог

Правительство направит дополнительно 120 миллиардов рублей на развитие дорог

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчасток дороги Северо-Восточной хорды в Москве
Участок дороги Северо-Восточной хорды в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участок дороги Северо-Восточной хорды в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Он напомнил, что по итогам 2021 года удалось отремонтировать рекордный объем дорог и необходимо сохранить темпы строительства.
"По поручению президента мы выделили дополнительные 120 миллиардов рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Из них большую часть - 86 миллиардов - получат 63 субъекта РФ и направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тысяч километров региональных дорог", - сказал Мишустин.
По его словам, еще 34 миллиарда рублей предусмотрено на строительство, реконструкцию и капремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца, а также на маршруте Европа - Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем.
Кроме того, рассказал премьер, финансирование будет направлено и на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов - в том числе на обходы крупных городов (это позволит вывести грузовой трафик из населенных пунктов, разгрузить дороги от пробок), строительство переездов через железнодорожные пути.
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