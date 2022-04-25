https://ria.ru/20220425/donbass-1785276419.html

Киргизия запретила показ трех фильмов о событиях в Донбассе

Киргизия запретила показ трех фильмов о событиях в Донбассе - РИА Новости, 25.04.2022

Киргизия запретила показ трех фильмов о событиях в Донбассе

Киргизское государственное учреждение "Киргизлента" запретило показ трех российских фильмов о событиях в Донбассе, сообщил министр культуры, информации, спорта... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:33

2022-04-25T11:33

2022-04-25T12:25

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БИШКЕК, 25 апр — РИА Новости. Киргизское государственное учреждение "Киргизлента" запретило показ трех российских фильмов о событиях в Донбассе, сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики республики Азамат Жаманкулов.“В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение “Кыргызтасмасы” ("Киргизлента". — Прим. ред.) отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ фильмов на территории Кыргызской Республики”, — написал чиновник на своей странице в Facebook*.За разрешением на показ трех художественных фильмов о событиях в Донбассе в "Киргизленту" обратилось общественное объединение “Русский культурный центр “Гармония”. Оно планировало показать картины “Донбасс. Окраина”, “Ополченочка” и “Солнцепек” в рамках кинофестиваля "Время правды".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755547003.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775716931.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, в мире, киргизия, россия, украина, ситуация в днр и лнр