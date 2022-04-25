11:33 25.04.2022 (обновлено: 12:25 25.04.2022)
Киргизия запретила показ трех фильмов о событиях в Донбассе
"Киргизлента" запретила показ фильмов "Донбасс. Окраина", "Ополченочка" и "Солнцепек"
© Паритет "Солнцепек"
© Паритет
"Солнцепек"
БИШКЕК, 25 апр — РИА Новости. Киргизское государственное учреждение "Киргизлента" запретило показ трех российских фильмов о событиях в Донбассе, сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики республики Азамат Жаманкулов.
“В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение “Кыргызтасмасы” ("Киргизлента". — Прим. ред.) отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ фильмов на территории Кыргызской Республики”, — написал чиновник на своей странице в Facebook*.
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За разрешением на показ трех художественных фильмов о событиях в Донбассе в "Киргизленту" обратилось общественное объединение “Русский культурный центр “Гармония”. Оно планировало показать картины “Донбасс. Окраина”, “Ополченочка” и “Солнцепек” в рамках кинофестиваля "Время правды".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.