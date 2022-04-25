https://ria.ru/20220425/dollar-1785233654.html

В США с иронией оценили судьбу доллара из-за действий Байдена

В США с иронией оценили судьбу доллара из-за действий Байдена - РИА Новости, 25.04.2022

В США с иронией оценили судьбу доллара из-за действий Байдена

Беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении России может привести к подрыву мирового господства доллара, написал в статье для... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T03:39

2022-04-25T03:39

2022-04-25T11:13

россия

сша

москва

goldman sachs

мвф

санкции в отношении россии

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602544787_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b74f32f32ebbf6b6abe970ac0a571f40.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении России может привести к подрыву мирового господства доллара, написал в статье для издания Jacobin обозреватель Бранко Марцетич.Автор отметил, что такие опасения высказывают от МВФ до инвестиционного банка Goldman Sachs. По его мнению, решение американского руководства ввести ограничительные меры против Москвы может обернуться стратегической ошибкой для Вашингтона.Публицист отметил, что Соединенные Штаты могут лишиться привилегии, которая позволяла им импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала обменного курса или роста процентных ставок.Как заключил Марцетич, многие страны перестали считать западные банки безопасным местом для своих зарубежных активов, а также они пришли к выводу, что зависимость от долларов в качестве резервного актива или от финансовой инфраструктуры во главе США делает их уязвимыми в случае геополитических изменений.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, goldman sachs, мвф, санкции в отношении россии, джо байден, в мире, экономика