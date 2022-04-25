03:39 25.04.2022 (обновлено: 11:13 25.04.2022)
В США с иронией оценили судьбу доллара из-за действий Байдена
Jacobin: США сами подрывают мировое господство доллара введением санкций против России
Американский доллар. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении России может привести к подрыву мирового господства доллара, написал в статье для издания Jacobin обозреватель Бранко Марцетич.
Автор отметил, что такие опасения высказывают от МВФ до инвестиционного банка Goldman Sachs. По его мнению, решение американского руководства ввести ограничительные меры против Москвы может обернуться стратегической ошибкой для Вашингтона.
"Будет крайне иронично, если крупнейший удар по этой системе (возглавляемой долларом. — Прим. ред.) она нанесет сама себе", — считает Марцетич.
Публицист отметил, что Соединенные Штаты могут лишиться привилегии, которая позволяла им импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала обменного курса или роста процентных ставок.
"Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошел Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую она поддерживает", — подчеркнул автор.
Как заключил Марцетич, многие страны перестали считать западные банки безопасным местом для своих зарубежных активов, а также они пришли к выводу, что зависимость от долларов в качестве резервного актива или от финансовой инфраструктуры во главе США делает их уязвимыми в случае геополитических изменений.
Вчера, 08:00Санкции начали пожирать своих создателей
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.