https://ria.ru/20220425/dokumenty-1785258151.html

СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс

СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс - РИА Новости, 25.04.2022

СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс

Следователи изучат обнаруженные российскими военными документы украинских войск о подготовке к нападению на Донбасс, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:24

2022-04-25T10:24

2022-04-25T10:24

россия

донбасс

харьковская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи изучат обнаруженные российскими военными документы украинских войск о подготовке к нападению на Донбасс, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России изучат обнаруженные российскими военными документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс. СК России запросит у Министерства обороны РФ и изучит обнаруженные документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на территорию Донбасса", - говорится в сообщении.Отмечается, что в документах от 17 февраля, найденных военнослужащими Вооруженных сил РФ после освобождения села Бугаевка Харьковской области, говорилось о подготовке украинскими силовиками к нападению на Донбасс.

https://ria.ru/20220424/zapros-1785226800.html

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донбасс

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)