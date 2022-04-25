https://ria.ru/20220425/dokumenty-1785258151.html
СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс
СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс - РИА Новости, 25.04.2022
СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс
Следователи изучат обнаруженные российскими военными документы украинских войск о подготовке к нападению на Донбасс, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:24
2022-04-25T10:24
2022-04-25T10:24
россия
донбасс
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи изучат обнаруженные российскими военными документы украинских войск о подготовке к нападению на Донбасс, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России изучат обнаруженные российскими военными документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс. СК России запросит у Министерства обороны РФ и изучит обнаруженные документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на территорию Донбасса", - говорится в сообщении.Отмечается, что в документах от 17 февраля, найденных военнослужащими Вооруженных сил РФ после освобождения села Бугаевка Харьковской области, говорилось о подготовке украинскими силовиками к нападению на Донбасс.
https://ria.ru/20220424/zapros-1785226800.html
россия
донбасс
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс
СК изучит обнаруженные ВС России документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс