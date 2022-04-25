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СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс - РИА Новости, 25.04.2022
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СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс
СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс - РИА Новости, 25.04.2022
СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс
Следователи изучат обнаруженные российскими военными документы украинских войск о подготовке к нападению на Донбасс, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:24
2022-04-25T10:24
россия
донбасс
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи изучат обнаруженные российскими военными документы украинских войск о подготовке к нападению на Донбасс, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России изучат обнаруженные российскими военными документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс. СК России запросит у Министерства обороны РФ и изучит обнаруженные документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на территорию Донбасса", - говорится в сообщении.Отмечается, что в документах от 17 февраля, найденных военнослужащими Вооруженных сил РФ после освобождения села Бугаевка Харьковской области, говорилось о подготовке украинскими силовиками к нападению на Донбасс.
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россия
донбасс
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россия, донбасс, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:24 25.04.2022
 
СК изучит документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс

СК изучит обнаруженные ВС России документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи изучат обнаруженные российскими военными документы украинских войск о подготовке к нападению на Донбасс, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России изучат обнаруженные российскими военными документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс. СК России запросит у Министерства обороны РФ и изучит обнаруженные документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на территорию Донбасса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в документах от 17 февраля, найденных военнослужащими Вооруженных сил РФ после освобождения села Бугаевка Харьковской области, говорилось о подготовке украинскими силовиками к нападению на Донбасс.
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РоссияДонбассХарьковская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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