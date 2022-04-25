https://ria.ru/20220425/dnr-1785243659.html

Украинские войска за сутки 30 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 30 раз открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 25.04.2022

Украинские войска за сутки 30 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 30 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 255 единиц боеприпасов, трое мирных жителей были ранены,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:07

2022-04-25T09:07

2022-04-25T09:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 30 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 255 единиц боеприпасов, трое мирных жителей были ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... За прошедшие сутки поступили сведения о трех раненых мирных жителях в Горловке, Петровском и Кировском районах Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что украинские войска выпустили по ДНР 255 единиц различных боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, россия