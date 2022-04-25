https://ria.ru/20220425/deti-1785356032.html

Воробьев: дети из Донбасса адаптируются к жизни в новых семьях Подмосковья

Воробьев: дети из Донбасса адаптируются к жизни в новых семьях Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2022

Воробьев: дети из Донбасса адаптируются к жизни в новых семьях Подмосковья

Дети из Донбасса, которые приехали в Подмосковье в минувшую субботу, сейчас адаптируются к жизни в новых приемных семьях, сообщил губернатор области Андрей... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:10

2022-04-25T17:10

2022-04-25T17:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дети

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Дети из Донбасса, которые приехали в Подмосковье в минувшую субботу, сейчас адаптируются к жизни в новых приемных семьях, сообщил губернатор области Андрей Воробьев."Ребята воссоединились со своими братьями и сестрами, познакомились с приемными родителями. Это 10 опытных и неравнодушных семей из разных городов Подмосковья. Дети ждали этой встречи, этих положительных эмоций. Сейчас важно, чтобы пособия и выплаты на ребят пришли вовремя. Особое внимание – к медицинской помощи, а при необходимости – и психологической. Также будем подбирать для детей школы и детские сады, чтобы они были рядом с домом", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева на совещании с челнами правительства и главами муниципалитетов .Перед тем, как дети-сироты прибыли в Подмосковье, была проделана большая организационная работа. В Донбасс заранее выезжала команда специалистов, психологов, которые общались с детьми и подбирали для них семьи. Ребята могли по видеосвязи познакомиться с будущими родителями, отмечается в сообщении.Губернатор отметил, что эта работа будет продолжена.В пресс-службе напомнили, что в Московской области продолжается акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи в школах. Дети и их родители могут принести воду, лекарства, еду, предметы личной гигиены. Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, откуда ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем - в ЛДНР и освобожденные территории.Также помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте.

https://ria.ru/20220423/deti-1785045795.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дети