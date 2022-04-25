https://ria.ru/20220425/deti-1785320098.html

Путин потребовал жестче спрашивать за преступления против детей

Путин потребовал жестче спрашивать за преступления против детей - РИА Новости, 25.04.2022

Путин потребовал жестче спрашивать за преступления против детей

Президент России Владимир Путин потребовал строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:36

2022-04-25T14:36

2022-04-25T14:36

общество

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков."По-прежнему среди приоритетов работы органов прокуратуры – охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, принимать дополнительные меры для кардинального снижения правонарушений в этой сфере", - сказал глава государства на коллегии Генпрокуратуры РФ.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, генеральная прокуратура рф