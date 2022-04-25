https://ria.ru/20220425/deripaska-1785331303.html

СМИ: ФБР при обысках у родственников Дерипаски изъяло очки и ботинки

СМИ: ФБР при обысках у родственников Дерипаски изъяло очки и ботинки - РИА Новости, 25.04.2022

СМИ: ФБР при обысках у родственников Дерипаски изъяло очки и ботинки

Обыски, которые ФБР провело в октябре 2021 года в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски в США, были связаны с расследованием об уклонении... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:30

2022-04-25T15:30

2022-04-25T15:30

в мире

сша

федеральное бюро расследований сша

олег дерипаска

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274621_86:0:1114:578_1920x0_80_0_0_7a476b23ab555d857e1758ab2b0936e8.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обыски, которые ФБР провело в октябре 2021 года в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски в США, были связаны с расследованием об уклонении от санкций, в их рамках американские правоохранители изъяли произведения искусства, предметы домашней утвари и финансовые документы, а также очки и ботинки, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Сотрудники ФБР провели обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской, во второй половине октября 2021 года. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам бизнесмена и что обыски связаны с санкциями США. Сам Дерипаска связал обыски с продолжением "раскручивания байки" о якобы колоссальной роли России в победе Дональда Трампа на выборах американского президента 2016 года.Как утверждает агентство, целью обысков было найти возможные доказательства уклонения Дерипаски от санкций США, которые были введены против предпринимателя в 2018 году. Агентство со ссылкой на федерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Адамса также сообщает, что делом Дерипаски в настоящее время занимается специальная группа при американском минюсте.Близкие к расследованию источники сообщают, что помимо финансовых документов, счетов и произведений искусства во время обыска их домов были изъяты солнечные очки и туристические ботинки.По информации источников, в ходе рейда в Нью-Йорке агенты ФБР искали документы, связанные с компанией Gracetown Inc, которую в 2006 году зарегистрировал британский бизнесмен Грэм Бонем Картер, троюродный брат актрисы Хелены Бонем Картер - звезды фильмов режиссера Тима Бертона и его бывшей супруги.Согласно судебным документам, Gracetown с 2013 года управляет выплатой налогов на недвижимость в связанном с Дерипаской доме в Нью-Йорке.По данным агентства, оба дома в настоящий момент выглядят нежилыми. На входной двери таунхауса в Нью-Йорке висит объявление от коммунальной компании, предупреждающее о скором отключении газа и электричества в случае невыплаты задолженности в 400 долларов.

https://ria.ru/20211021/bayden-1755703859.html

https://ria.ru/20211020/sosed-1755310305.html

сша

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, олег дерипаска, нью-йорк (город), вашингтон (штат)