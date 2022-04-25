СМИ: ФБР при обысках у родственников Дерипаски изъяло очки и ботинки
Блумберг: ФБР при обысках в домах у родственников Дерипаски изъяло очки и ботинки
© РИА НовостиАгенты ФБР у дома Олега Дерипаски в Вашингтоне. Кадр видео
© РИА Новости
Агенты ФБР у дома Олега Дерипаски в Вашингтоне. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обыски, которые ФБР провело в октябре 2021 года в домах родственников российского миллиардера Олега Дерипаски в США, были связаны с расследованием об уклонении от санкций, в их рамках американские правоохранители изъяли произведения искусства, предметы домашней утвари и финансовые документы, а также очки и ботинки, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Сотрудники ФБР провели обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской, во второй половине октября 2021 года. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам бизнесмена и что обыски связаны с санкциями США. Сам Дерипаска связал обыски с продолжением "раскручивания байки" о якобы колоссальной роли России в победе Дональда Трампа на выборах американского президента 2016 года.
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Как утверждает агентство, целью обысков было найти возможные доказательства уклонения Дерипаски от санкций США, которые были введены против предпринимателя в 2018 году. Агентство со ссылкой на федерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Адамса также сообщает, что делом Дерипаски в настоящее время занимается специальная группа при американском минюсте.
Близкие к расследованию источники сообщают, что помимо финансовых документов, счетов и произведений искусства во время обыска их домов были изъяты солнечные очки и туристические ботинки.
По информации источников, в ходе рейда в Нью-Йорке агенты ФБР искали документы, связанные с компанией Gracetown Inc, которую в 2006 году зарегистрировал британский бизнесмен Грэм Бонем Картер, троюродный брат актрисы Хелены Бонем Картер - звезды фильмов режиссера Тима Бертона и его бывшей супруги.
Согласно судебным документам, Gracetown с 2013 года управляет выплатой налогов на недвижимость в связанном с Дерипаской доме в Нью-Йорке.
По данным агентства, оба дома в настоящий момент выглядят нежилыми. На входной двери таунхауса в Нью-Йорке висит объявление от коммунальной компании, предупреждающее о скором отключении газа и электричества в случае невыплаты задолженности в 400 долларов.
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