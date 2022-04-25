ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ
Генпрокуратура ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики завела дело о шпионаже в связи с передачей Киеву данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
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Пушилин сообщил об обнаружении технических приспособлений, в том числе ноутбуков, которые фиксировали с использованием камер СММ ОБСЕ данные и использовались для корректировки обстрелов Донбасса.
Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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