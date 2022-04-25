https://ria.ru/20220425/delo-1785323327.html

ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ

ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ - РИА Новости, 25.04.2022

ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ

Генпрокуратура Донецкой народной республики завела дело о шпионаже в связи с передачей Киеву данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил в понедельник РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:49

2022-04-25T14:49

2022-04-25T14:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донецкая народная республика

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денис пушилин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики завела дело о шпионаже в связи с передачей Киеву данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."На данный момент генеральной прокуратурой ДНР заведено дело о шпионаже. По тем данным, которые сейчас есть у следствия, сотрудники СММ ОБСЕ собирали данные о госорганах, о подразделениях ДНР и передавали спецслужбам Украины", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Пушилин сообщил об обнаружении технических приспособлений, в том числе ноутбуков, которые фиксировали с использованием камер СММ ОБСЕ данные и использовались для корректировки обстрелов Донбасса.Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

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