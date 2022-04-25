Рейтинг@Mail.ru
ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/delo-1785323327.html
ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ
ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ - РИА Новости, 25.04.2022
ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ
Генпрокуратура Донецкой народной республики завела дело о шпионаже в связи с передачей Киеву данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил в понедельник РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:49
2022-04-25T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
обсе
смм обсе
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818885_0:355:3009:2047_1920x0_80_0_0_39701e89f9c52201bca502a8376ca8d1.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики завела дело о шпионаже в связи с передачей Киеву данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин."На данный момент генеральной прокуратурой ДНР заведено дело о шпионаже. По тем данным, которые сейчас есть у следствия, сотрудники СММ ОБСЕ собирали данные о госорганах, о подразделениях ДНР и передавали спецслужбам Украины", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Пушилин сообщил об обнаружении технических приспособлений, в том числе ноутбуков, которые фиксировали с использованием камер СММ ОБСЕ данные и использовались для корректировки обстрелов Донбасса.Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818885_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48c4cad2a23c07633da3ddcea32c798a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, денис пушилин
14:49 25.04.2022
 
ГП ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ

Генпрокуратура ДНР завела дело о шпионаже из-за передачи Киеву данных СММ ОБСЕ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики завела дело о шпионаже в связи с передачей Киеву данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент генеральной прокуратурой ДНР заведено дело о шпионаже. По тем данным, которые сейчас есть у следствия, сотрудники СММ ОБСЕ собирали данные о госорганах, о подразделениях ДНР и передавали спецслужбам Украины", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
Пушилин сообщил об обнаружении технических приспособлений, в том числе ноутбуков, которые фиксировали с использованием камер СММ ОБСЕ данные и использовались для корректировки обстрелов Донбасса.
Ранее в ЛНР и ДНР признали, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассОБСЕСММ ОБСЕДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала