https://ria.ru/20220425/davlenie-1785228270.html

Врач рассказал, как низкое давление может довести до летального исхода

Врач рассказал, как низкое давление может довести до летального исхода - РИА Новости, 25.04.2022

Врач рассказал, как низкое давление может довести до летального исхода

Чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра нужно вызывать скорую, объяснил в интервью радио Sputnik главный кардиолог РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T02:15

2022-04-25T02:15

2022-04-25T02:15

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россия

заурбек шугушев

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра нужно вызывать скорую, объяснил в интервью радио Sputnik главный кардиолог сети клиник "РЖД-Медицина", доктор медицинских наук Заур Шугушев.Принято считать, что норма артериального давления — 120/80, но на самом деле границы нормального давления шире, отметил Шугушев. По его словам, нижняя граница нормального давления — 90/60, а верхняя — 140/90.Общеизвестно, что резкое повышение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать инфаркт или инсульт. Между тем, продолжил врач, внезапное понижение давления также чревато серьезными рисками. Оно влечет за собой нарушение кровоснабжения внутренних органов и тем самым наносит им непоправимый ущерб."Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у нас нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени", — добавил кардиолог.При появлении слабости, головокружения, нарушения координации движений следует обязательно измерить давление, предупредил он. В случае если показания тонометра будут ниже 85/60, нужно вызвать скорую: есть заболевания, которые стремительно прогрессируют на фоне гипотонии."При давлении ниже 85/60 все развивается очень быстро. Если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления", — сказал Шугушев.

https://ria.ru/20220404/davlenie-1781402231.html

https://ria.ru/20220304/davlenie-1776468963.html

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общество, россия, заурбек шугушев, здоровье