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Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году - РИА Новости, 25.04.2022
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Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году - РИА Новости, 25.04.2022
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году
Правительство России к 2030 году планирует поддержать до 30 тысяч IT-стартапов, это достаточный охват, чтобы венчурные инвесторы углядели среди них новые... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:16
2022-04-25T21:16
экономика
дмитрий чернышенко
технологии
it-компании
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России к 2030 году планирует поддержать до 30 тысяч IT-стартапов, это достаточный охват, чтобы венчурные инвесторы углядели среди них новые таланты, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Понятно, что должна быть очень широкая воронка. И у нас только в 2022 году - мы по миллиону рублей тысяче самых талантливых студентам дадим. … Большая это воронка или маленькая – я не знаю, но в следующем году это уже 3200 стартаперов, которых мы так простимулируем. Потом это будет 8800 стартаперов. К 2030 году у нас эта воронка вырастит до 30 тысяч стартаперов", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.По его словам, это достаточная величина, "чтобы венчурные инвесторы углядели звездочек и дали бы им возможность реализоваться".
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экономика, дмитрий чернышенко, технологии, it-компании
21:16 25.04.2022
 
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году

Чернышенко заявил, что правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России к 2030 году планирует поддержать до 30 тысяч IT-стартапов, это достаточный охват, чтобы венчурные инвесторы углядели среди них новые таланты, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Понятно, что должна быть очень широкая воронка. И у нас только в 2022 году - мы по миллиону рублей тысяче самых талантливых студентам дадим. … Большая это воронка или маленькая – я не знаю, но в следующем году это уже 3200 стартаперов, которых мы так простимулируем. Потом это будет 8800 стартаперов. К 2030 году у нас эта воронка вырастит до 30 тысяч стартаперов", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
По его словам, это достаточная величина, "чтобы венчурные инвесторы углядели звездочек и дали бы им возможность реализоваться".
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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ЭкономикаДмитрий ЧернышенкоТехнологииIT-компании
 
 
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