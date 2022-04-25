https://ria.ru/20220425/chernyshenko-1785405363.html
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году - РИА Новости, 25.04.2022
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году
Правительство России к 2030 году планирует поддержать до 30 тысяч IT-стартапов, это достаточный охват, чтобы венчурные инвесторы углядели среди них новые... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:16
2022-04-25T21:16
2022-04-25T21:16
экономика
дмитрий чернышенко
технологии
it-компании
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России к 2030 году планирует поддержать до 30 тысяч IT-стартапов, это достаточный охват, чтобы венчурные инвесторы углядели среди них новые таланты, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Понятно, что должна быть очень широкая воронка. И у нас только в 2022 году - мы по миллиону рублей тысяче самых талантливых студентам дадим. … Большая это воронка или маленькая – я не знаю, но в следующем году это уже 3200 стартаперов, которых мы так простимулируем. Потом это будет 8800 стартаперов. К 2030 году у нас эта воронка вырастит до 30 тысяч стартаперов", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.По его словам, это достаточная величина, "чтобы венчурные инвесторы углядели звездочек и дали бы им возможность реализоваться".
https://ria.ru/20220425/spetsialisty-1785340306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий чернышенко, технологии, it-компании
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году
Чернышенко заявил, что правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России к 2030 году планирует поддержать до 30 тысяч IT-стартапов, это достаточный охват, чтобы венчурные инвесторы углядели среди них новые таланты, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Понятно, что должна быть очень широкая воронка. И у нас только в 2022 году - мы по миллиону рублей тысяче самых талантливых студентам дадим. … Большая это воронка или маленькая – я не знаю, но в следующем году это уже 3200 стартаперов, которых мы так простимулируем. Потом это будет 8800 стартаперов. К 2030 году у нас эта воронка вырастит до 30 тысяч стартаперов", - сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
По его словам, это достаточная величина, "чтобы венчурные инвесторы углядели звездочек и дали бы им возможность реализоваться".