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Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z - РИА Новости, 25.04.2022
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Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z
Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z - РИА Новости, 25.04.2022
Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z
Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за выделения буквы Z в одном из... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:16
2022-04-25T11:34
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за выделения буквы Z в одном из постов в Twitter.Накануне политик поздравил сограждан с Днем освобождения от фашизма и нацизма, который отмечают в Италии 25 апреля.Это вызвало шквал критики со стороны пользователей, которые осудили Петрочелли за "поддержку спецоперации России на Украине".Латинские буквы Z и V наносят на борта российской военной техники, участвующей в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В России буква Z уже стала неофициальным символом ее поддержки.По словам президента Владимира Путина, цель операции заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, боевой потенциал которых уже значительно снизился. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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в мире, италия, россия, украина
10:16 25.04.2022 (обновлено: 11:34 25.04.2022)
 
Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z

Итальянский сенатор Петрочелли подвергся критике после выделения буквы Z в посте в Twitter

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за выделения буквы Z в одном из постов в Twitter.
Накануне политик поздравил сограждан с Днем освобождения от фашизма и нацизма, который отмечают в Италии 25 апреля.

"Per domani buona festa della LiberaZione (с праздником Освобождения. — Прим. ред.)", — написал он, выделив букву Z.

Это вызвало шквал критики со стороны пользователей, которые осудили Петрочелли за "поддержку спецоперации России на Украине".
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Латинские буквы Z и V наносят на борта российской военной техники, участвующей в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В России буква Z уже стала неофициальным символом ее поддержки.
По словам президента Владимира Путина, цель операции заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, боевой потенциал которых уже значительно снизился. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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