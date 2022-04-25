https://ria.ru/20220425/bukva-1785256984.html

Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z

Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z - РИА Новости, 25.04.2022

Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z

Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за выделения буквы Z в одном из... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:16

2022-04-25T10:16

2022-04-25T11:34

в мире

италия

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781476110_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_3d3f895ca8903cc9e87f229d80965cc7.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за выделения буквы Z в одном из постов в Twitter.Накануне политик поздравил сограждан с Днем освобождения от фашизма и нацизма, который отмечают в Италии 25 апреля.Это вызвало шквал критики со стороны пользователей, которые осудили Петрочелли за "поддержку спецоперации России на Украине".Латинские буквы Z и V наносят на борта российской военной техники, участвующей в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В России буква Z уже стала неофициальным символом ее поддержки.По словам президента Владимира Путина, цель операции заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, боевой потенциал которых уже значительно снизился. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

италия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, италия, россия, украина