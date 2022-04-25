10:16 25.04.2022 (обновлено: 11:34 25.04.2022)
Итальянский политик оказался в центре скандала из-за буквы Z
Итальянский сенатор Петрочелли подвергся критике после выделения буквы Z в посте в Twitter
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли оказался в центре скандала из-за выделения буквы Z в одном из постов в Twitter.
Накануне политик поздравил сограждан с Днем освобождения от фашизма и нацизма, который отмечают в Италии 25 апреля.
"Per domani buona festa della LiberaZione (с праздником Освобождения. — Прим. ред.)", — написал он, выделив букву Z.
Это вызвало шквал критики со стороны пользователей, которые осудили Петрочелли за "поддержку спецоперации России на Украине".
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Латинские буквы Z и V наносят на борта российской военной техники, участвующей в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В России буква Z уже стала неофициальным символом ее поддержки.
По словам президента Владимира Путина, цель операции заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, боевой потенциал которых уже значительно снизился. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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