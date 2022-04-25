https://ria.ru/20220425/buddisty-1785354790.html

Глава буддистов Москвы: российские ламы посещают Донбасс и молятся о мире

Глава буддистов Москвы: российские ламы посещают Донбасс и молятся о мире - РИА Новости, 25.04.2022

Глава буддистов Москвы: российские ламы посещают Донбасс и молятся о мире

Российские ламы посещают Донбасс, духовно поддерживают военнослужащих, молятся о мире и солдатах, сообщил РИА Новости представитель Буддийской традиционной... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:04

2022-04-25T17:04

2022-04-25T17:05

религия

владимир путин

донбасс

россия

украина

религия

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские ламы посещают Донбасс, духовно поддерживают военнослужащих, молятся о мире и солдатах, сообщил РИА Новости представитель Буддийской традиционной сангхи России, настоятель Читинского дацана и Московской буддийской общины "Легшед Даржалинг", член Общественного совета при Минобороны РФ ширээтэ-лама Баир Цымпилов.Ранее в сети распространилась фотография молебна ламы с российскими солдатами в Донбассе. Цымпилов рассказал РИА Новости, что на фото запечатлен один из лам возглавляемого им Читинского дацана "Дамба Брайбунлинг"."Наш лама из Читинского дацана был в Донбассе, чтобы морально и духовно поддержать наших защитников. Родина у нас у всех одна – Россия, и другой не будет. И славная традиция наших отцов, дедов и прадедов - храбро защищать свою землю и Родину. Священнослужители всегда находятся рядом со своими защитниками. Все молитвы сейчас о мире, чтобы солдаты вернулись живыми домой", - сказал РИА Новости Цымпилов.Он напомнил, что "буддизм - одна из четырех традиционных конфессий России". "Священнослужители всегда находятся рядом с народом в тяжёлые времена. Когда в душе есть Бог, вера, то легче справляться с трудностями", - отметил лама.По его словам, пришло время россиянам объединяться, поддерживать друг друга психологически, помогать и словом и делом, "поднимать дух".Лама Цымпилов рассказал РИА Новости, что он посетил российских бойцов в московском госпитале и совершил буддийский молебен для скорейшего исцеления раненых, их физического и духовного здоровья, подарив буддистам амулеты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220422/zemlya-1784988323.html

https://ria.ru/20220324/buddizm-1779743762.html

https://ria.ru/20220303/dalay-lama-1776175091.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир путин, донбасс, россия, украина, религия