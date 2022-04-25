Рейтинг@Mail.ru
Опрос: миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и отоплением - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/britantsy-1785271475.html
Санкции против России вынудили миллионы британцев выбирать между едой и отоплением
Опрос: миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и отоплением - РИА Новости, 25.04.2022
Санкции против России вынудили миллионы британцев выбирать между едой и отоплением
Более пяти миллионов жителей Великобритании из-за повсеместного подорожания вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания и оплатой отопления, пишет... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:18
2022-04-25T11:50
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757602976_0:277:3071:2004_1920x0_80_0_0_80d2efd4bf0f9c7e82e90c7efa538973.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более пяти миллионов жителей Великобритании из-за повсеместного подорожания вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания и оплатой отопления, пишет газета Daily Mirror со ссылкой на опрос Deltapoll.Как показали результаты исследования, для многих самым большим ударом стал рост счетов за электроэнергию.Так, десять процентов респондентов признались, что им пришлось выбирать между едой и обогревом жилья, девять процентов уже не имеют возможности оплачивать услуги ЖКХ, еще 12 процентов не смогут это делать через несколько недель, а 31 процент — через несколько месяцев.Кроме того, 41 процент опрошенных решили больше времени проводить дома, 34 процента планируют покупать меньше еды на вынос, 30 процентов сократят поездки на автомобиле ради экономии топлива, 27 процентов снизят второстепенные расходы, например откажутся от ТВ-подписок, и еще 16 процентов отменили планы на отпуск.Опрос проводился с 21 по 23 апреля, в нем приняли участие более 1600 британцев.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html
https://ria.ru/20220421/gretsiya-1784620872.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757602976_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_083649a85b17c81f6c0afacca52c18ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
11:18 25.04.2022 (обновлено: 11:50 25.04.2022)
 
Опрос: миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и отоплением

Опрос Deltapoll: рост цен заставил миллионы британцев выбирать между едой и отоплением

© AP Photo / Alberto PezzaliЛюди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне
Люди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Люди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более пяти миллионов жителей Великобритании из-за повсеместного подорожания вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания и оплатой отопления, пишет газета Daily Mirror со ссылкой на опрос Deltapoll.
Как показали результаты исследования, для многих самым большим ударом стал рост счетов за электроэнергию.
Так, десять процентов респондентов признались, что им пришлось выбирать между едой и обогревом жилья, девять процентов уже не имеют возможности оплачивать услуги ЖКХ, еще 12 процентов не смогут это делать через несколько недель, а 31 процент — через несколько месяцев.
Кроме того, 41 процент опрошенных решили больше времени проводить дома, 34 процента планируют покупать меньше еды на вынос, 30 процентов сократят поездки на автомобиле ради экономии топлива, 27 процентов снизят второстепенные расходы, например откажутся от ТВ-подписок, и еще 16 процентов отменили планы на отпуск.
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 17:33
FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа
Опрос проводился с 21 по 23 апреля, в нем приняли участие более 1600 британцев.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
Греческое кафе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 06:12
Греки пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала