https://ria.ru/20220425/britantsy-1785271475.html

Санкции против России вынудили миллионы британцев выбирать между едой и отоплением

Опрос: миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и отоплением - РИА Новости, 25.04.2022

Санкции против России вынудили миллионы британцев выбирать между едой и отоплением

Более пяти миллионов жителей Великобритании из-за повсеместного подорожания вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания и оплатой отопления, пишет... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:18

2022-04-25T11:18

2022-04-25T11:50

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757602976_0:277:3071:2004_1920x0_80_0_0_80d2efd4bf0f9c7e82e90c7efa538973.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более пяти миллионов жителей Великобритании из-за повсеместного подорожания вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания и оплатой отопления, пишет газета Daily Mirror со ссылкой на опрос Deltapoll.Как показали результаты исследования, для многих самым большим ударом стал рост счетов за электроэнергию.Так, десять процентов респондентов признались, что им пришлось выбирать между едой и обогревом жилья, девять процентов уже не имеют возможности оплачивать услуги ЖКХ, еще 12 процентов не смогут это делать через несколько недель, а 31 процент — через несколько месяцев.Кроме того, 41 процент опрошенных решили больше времени проводить дома, 34 процента планируют покупать меньше еды на вынос, 30 процентов сократят поездки на автомобиле ради экономии топлива, 27 процентов снизят второстепенные расходы, например откажутся от ТВ-подписок, и еще 16 процентов отменили планы на отпуск.Опрос проводился с 21 по 23 апреля, в нем приняли участие более 1600 британцев.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.

https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

https://ria.ru/20220421/gretsiya-1784620872.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания