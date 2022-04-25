https://ria.ru/20220425/brink-1785346300.html
Биография Бриджит Бринк
Биография Бриджит Бринк - РИА Новости, 25.04.2022
Биография Бриджит Бринк
Американский дипломат Бриджит Бринк (Bridget Brink) родилась в штате Мичиган (США). РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:37
2022-04-25T16:37
2022-04-25T16:37
справки
бриджит бринк
сша
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Американский дипломат Бриджит Бринк (Bridget Brink) родилась в штате Мичиган (США). Имеет степень бакалавра политических наук колледжа Кеньон (США) и две степени магистра наук в области международных отношений и политической теории Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания). Работала в рамках программы "Волонтеры на службе Америке" (американская правительственная организация) в Блендинге (штат Юта, США).В 1996 году начала работать в Государственном департаменте США. В 1997-1999 годах – сотрудник консульского/политического отдела посольства США в Белграде (Сербия). С 1999 года по 2002 год работала в Кипрском бюро по делам Европы и Евразии. В 2002-2004 годах – специальный помощник по Европе заместителя госсекретаря по политическим вопросам. С 2005 года по 2008 год занимала должность начальника политико-экономического отдела в посольстве США в Тбилиси (Грузия). В 2008-2009 годах работала в Государственном департаменте заместителем директора по делам Южной Европы. В 2009-2010 годах была директором по Эгейскому морю и Южному Кавказу в Совете национальной безопасности. С 2011 года по 2014 год – заместитель главы миссии в посольстве США в Тбилиси. В 2014-2015 годах была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте (Узбекистан). С 2015 года по 2018 год – заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии, отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и региональными конфликтами в Европе.С августа 2019 года – посол в Словацкой Республике. 25 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла на Украине. Бринк владеет русским и сербским, а также базовыми грузинским и французским языками.Является лауреатом восьми наград Государственного департамента. Бриджит Бринк замужем, у нее двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, бриджит бринк, сша
Американский дипломат Бриджит Бринк (Bridget Brink) родилась
в штате Мичиган (США).
Имеет степень бакалавра политических наук колледжа Кеньон (США
) и две степени магистра наук в области международных отношений и политической теории Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания).
Работала в рамках
программы "Волонтеры на службе Америке" (американская правительственная организация) в Блендинге (штат Юта, США).
В 1996 году начала работать в Государственном департаменте США.
В 1997-1999 годах – сотрудник консульского/политического отдела посольства США в Белграде (Сербия).
С 1999 года по 2002 год работала в Кипрском бюро по делам Европы и Евразии.
В 2002-2004 годах – специальный помощник по Европе заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
С 2005 года по 2008 год занимала
должность начальника политико-экономического отдела в посольстве США в Тбилиси (Грузия).
В 2008-2009 годах работала в Государственном департаменте заместителем директора по делам Южной Европы.
В 2009-2010 годах была директором по Эгейскому морю и Южному Кавказу в Совете национальной безопасности.
С 2011 года по 2014 год – заместитель главы миссии в посольстве США в Тбилиси.
В 2014-2015 годах была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте (Узбекистан).
С 2015 года по 2018 год – заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии, отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и региональными конфликтами в Европе.
С августа 2019 года – посол в Словацкой Республике.
25 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил
о намерении выдвинуть кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла на Украине.
Бринк владеет русским и сербским, а также базовыми грузинским и французским языками.
Является лауреатом восьми наград Государственного департамента.
Бриджит Бринк замужем
, у нее двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников