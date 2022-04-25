https://ria.ru/20220425/brink-1785346300.html

Биография Бриджит Бринк

Биография Бриджит Бринк - РИА Новости, 25.04.2022

Биография Бриджит Бринк

Американский дипломат Бриджит Бринк (Bridget Brink) родилась в штате Мичиган (США). РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:37

2022-04-25T16:37

2022-04-25T16:37

справки

бриджит бринк

сша

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Американский дипломат Бриджит Бринк (Bridget Brink) родилась в штате Мичиган (США). Имеет степень бакалавра политических наук колледжа Кеньон (США) и две степени магистра наук в области международных отношений и политической теории Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания). Работала в рамках программы "Волонтеры на службе Америке" (американская правительственная организация) в Блендинге (штат Юта, США).В 1996 году начала работать в Государственном департаменте США. В 1997-1999 годах – сотрудник консульского/политического отдела посольства США в Белграде (Сербия). С 1999 года по 2002 год работала в Кипрском бюро по делам Европы и Евразии. В 2002-2004 годах – специальный помощник по Европе заместителя госсекретаря по политическим вопросам. С 2005 года по 2008 год занимала должность начальника политико-экономического отдела в посольстве США в Тбилиси (Грузия). В 2008-2009 годах работала в Государственном департаменте заместителем директора по делам Южной Европы. В 2009-2010 годах была директором по Эгейскому морю и Южному Кавказу в Совете национальной безопасности. С 2011 года по 2014 год – заместитель главы миссии в посольстве США в Тбилиси. В 2014-2015 годах была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте (Узбекистан). С 2015 года по 2018 год – заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии, отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и региональными конфликтами в Европе.С августа 2019 года – посол в Словацкой Республике. 25 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла на Украине. Бринк владеет русским и сербским, а также базовыми грузинским и французским языками.Является лауреатом восьми наград Государственного департамента. Бриджит Бринк замужем, у нее двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, бриджит бринк, сша