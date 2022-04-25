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Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов - РИА Новости, 25.04.2022
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Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов - РИА Новости, 25.04.2022
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов
Российский рынок в начале торгов понедельника снижается на 1% по индексу Мосбиржи уже опускался ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:05
2022-04-25T10:21
экономика
санкции в отношении россии
московская биржа
яндекс
аэрофлот
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский рынок в начале торгов понедельника снижается на 1% по индексу Мосбиржи уже опускался ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.18 мск снижается на 1,1% - до 2207,62 пункта, индекс РТС растет на 1,4% - до 941,39 пункта. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи опускался до 2194,66 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" теряет 1,62 рубля и опускается до 73,83 рубля, курс евро снижается на 2,06 рубля, до 78,09 рубля.В лидерах падения расписки TCS (-6,39%), "Яндекса" (-3,54%) и акции "Аэрофлота" (-3,79%).
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экономика, санкции в отношении россии, московская биржа, яндекс, аэрофлот
10:05 25.04.2022 (обновлено: 10:21 25.04.2022)
 
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛоготип Московской биржи
Логотип Московской биржи - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский рынок в начале торгов понедельника снижается на 1% по индексу Мосбиржи уже опускался ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.18 мск снижается на 1,1% - до 2207,62 пункта, индекс РТС растет на 1,4% - до 941,39 пункта. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи опускался до 2194,66 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" теряет 1,62 рубля и опускается до 73,83 рубля, курс евро снижается на 2,06 рубля, до 78,09 рубля.
В лидерах падения расписки TCS (-6,39%), "Яндекса" (-3,54%) и акции "Аэрофлота" (-3,79%).
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 18:58В мире
В Италии оценили влияние антироссийских санкций на местную экономику
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииМосковская биржаЯндексАэрофлот
 
 
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