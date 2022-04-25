https://ria.ru/20220425/birzha-1785254957.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов - РИА Новости, 25.04.2022
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов
Российский рынок в начале торгов понедельника снижается на 1% по индексу Мосбиржи уже опускался ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:05
2022-04-25T10:05
2022-04-25T10:21
экономика
санкции в отношении россии
московская биржа
яндекс
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568890403_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2680c941d96a1322a2708882a85c7e34.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский рынок в начале торгов понедельника снижается на 1% по индексу Мосбиржи уже опускался ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.18 мск снижается на 1,1% - до 2207,62 пункта, индекс РТС растет на 1,4% - до 941,39 пункта. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи опускался до 2194,66 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" теряет 1,62 рубля и опускается до 73,83 рубля, курс евро снижается на 2,06 рубля, до 78,09 рубля.В лидерах падения расписки TCS (-6,39%), "Яндекса" (-3,54%) и акции "Аэрофлота" (-3,79%).
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/italiya-1785107068.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568890403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4060e417c8b0c96a28497c04fc2d881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, московская биржа, яндекс, аэрофлот
10:05 25.04.2022 (обновлено: 10:21 25.04.2022)
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля