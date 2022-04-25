https://ria.ru/20220425/birzha-1785254957.html

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов - РИА Новости, 25.04.2022

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов

Российский рынок в начале торгов понедельника снижается на 1% по индексу Мосбиржи уже опускался ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:05

2022-04-25T10:05

2022-04-25T10:21

экономика

санкции в отношении россии

московская биржа

яндекс

аэрофлот

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский рынок в начале торгов понедельника снижается на 1% по индексу Мосбиржи уже опускался ниже 2200 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.18 мск снижается на 1,1% - до 2207,62 пункта, индекс РТС растет на 1,4% - до 941,39 пункта. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи опускался до 2194,66 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" теряет 1,62 рубля и опускается до 73,83 рубля, курс евро снижается на 2,06 рубля, до 78,09 рубля.В лидерах падения расписки TCS (-6,39%), "Яндекса" (-3,54%) и акции "Аэрофлота" (-3,79%).

https://radiosputnik.ria.ru/20220423/italiya-1785107068.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, московская биржа, яндекс, аэрофлот