https://ria.ru/20220425/bilayn-1784898131.html
Билайн намерен стать единым оператором digital instore рекламы в ритейле
Билайн намерен стать единым оператором digital instore рекламы в ритейле - РИА Новости, 25.04.2022
Билайн намерен стать единым оператором digital instore рекламы в ритейле
Билайн готов предложить ритейлу инструменты для эффективных рекламных кампаний и может стать единым оператором digital instore рекламы в сфере розничной... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:00
2022-04-25T10:00
2022-04-25T10:00
вымпелком
технологии
билайн
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Билайн готов предложить ритейлу инструменты для эффективных рекламных кампаний и может стать единым оператором digital instore рекламы в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба билайна.По данным билайн, которые привел представитель компании, при стандартной частоте показа рекламного ролика на экранах 1 раз в 3 минуты можно гарантировать, что каждый покупатель видел рекламу как минимум 1 раз. Серьезный рост, отметил Цесельчук, наблюдается в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG): освободившиеся бюджеты перешли из других медиа, а торговые сети одновременно увеличили количество инвентаря. Также можно смело сказать, что охваты FMCG устойчивы к кризисам - они не упали во время пандемии.К проблемным сторонам рынка digital instore, констатировал Цесельчук, стоит отнести отсутствие единых стандартов, сложности с измерением аудитории рекламных кампаний, недостаток связи с другими медиаканалами и, как следствие, трудности со встраиванием в омниканальные кампании."Решению этих проблем способствовало бы создание комплексной инфраструктуры - единого оператора digital instore рекламы в ритейле с собственным ПО для управления кампаниями, технологиями для персонализации рекламы и возможностью интеграции с digital продуктами и технологиями на базе Big Data. Исходя из данных предпосылок, билайн делает шаги в указанном направлении", - пояснил представитель "Вымпелкома".
https://ria.ru/20220407/bilayn-1782258502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, технологии, билайн, новости компаний - экономика
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Билайн готов предложить ритейлу инструменты для эффективных рекламных кампаний и может стать единым оператором digital instore рекламы в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба билайна.
"Реклама в розничных магазинах на экранах и через аудиосообщения – это формат, развитие которого может способствовать возможностям для продвижения в ритейле. Преимущества рынка digital instore в его доступности: рекламный инвентарь совершенствуется и дешевеет, что делает технологии представления информации с электронных носителей, установленных в общественных местах, более выгодным для использования в сравнении, например, с традиционными статичными носителями", - сказал руководитель департамента развития альтернативных каналов монетизации дирекции по рекламному бизнесу и инновациям ПАО "Вымпелком
" Илья Цесельчук, слова которого приводит пресс-служба.
По данным билайн, которые привел представитель компании, при стандартной частоте показа рекламного ролика на экранах 1 раз в 3 минуты можно гарантировать, что каждый покупатель видел рекламу как минимум 1 раз. Серьезный рост, отметил Цесельчук, наблюдается в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG): освободившиеся бюджеты перешли из других медиа, а торговые сети одновременно увеличили количество инвентаря. Также можно смело сказать, что охваты FMCG устойчивы к кризисам - они не упали во время пандемии.
К проблемным сторонам рынка digital instore, констатировал Цесельчук, стоит отнести отсутствие единых стандартов, сложности с измерением аудитории рекламных кампаний, недостаток связи с другими медиаканалами и, как следствие, трудности со встраиванием в омниканальные кампании.
"Решению этих проблем способствовало бы создание комплексной инфраструктуры - единого оператора digital instore рекламы в ритейле с собственным ПО для управления кампаниями, технологиями для персонализации рекламы и возможностью интеграции с digital продуктами и технологиями на базе Big Data. Исходя из данных предпосылок, билайн делает шаги в указанном направлении", - пояснил представитель "Вымпелкома".