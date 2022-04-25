https://ria.ru/20220425/bilayn-1784898131.html

Билайн намерен стать единым оператором digital instore рекламы в ритейле

Билайн намерен стать единым оператором digital instore рекламы в ритейле - РИА Новости, 25.04.2022

Билайн намерен стать единым оператором digital instore рекламы в ритейле

Билайн готов предложить ритейлу инструменты для эффективных рекламных кампаний и может стать единым оператором digital instore рекламы в сфере розничной... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:00

2022-04-25T10:00

2022-04-25T10:00

вымпелком

технологии

билайн

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Билайн готов предложить ритейлу инструменты для эффективных рекламных кампаний и может стать единым оператором digital instore рекламы в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба билайна.По данным билайн, которые привел представитель компании, при стандартной частоте показа рекламного ролика на экранах 1 раз в 3 минуты можно гарантировать, что каждый покупатель видел рекламу как минимум 1 раз. Серьезный рост, отметил Цесельчук, наблюдается в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG): освободившиеся бюджеты перешли из других медиа, а торговые сети одновременно увеличили количество инвентаря. Также можно смело сказать, что охваты FMCG устойчивы к кризисам - они не упали во время пандемии.К проблемным сторонам рынка digital instore, констатировал Цесельчук, стоит отнести отсутствие единых стандартов, сложности с измерением аудитории рекламных кампаний, недостаток связи с другими медиаканалами и, как следствие, трудности со встраиванием в омниканальные кампании."Решению этих проблем способствовало бы создание комплексной инфраструктуры - единого оператора digital instore рекламы в ритейле с собственным ПО для управления кампаниями, технологиями для персонализации рекламы и возможностью интеграции с digital продуктами и технологиями на базе Big Data. Исходя из данных предпосылок, билайн делает шаги в указанном направлении", - пояснил представитель "Вымпелкома".

https://ria.ru/20220407/bilayn-1782258502.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, технологии, билайн, новости компаний - экономика