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Более 23 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию в выходные

Более 23 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию в выходные - РИА Новости, 25.04.2022

Более 23 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию в выходные

Более 23 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России за выходные, всего с начала эскалации военного конфликта - свыше 974 тысяч человек, РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:41

2022-04-25T09:41

2022-04-25T09:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 23 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли на территорию России за выходные, всего с начала эскалации военного конфликта - свыше 974 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За минувшие выходные границу с Россией пересекли 23,02 тысячи беженцев", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего с начала конфликта в Россию уже прибыли 974,03 тысячи человек, в том числе 178,04 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика