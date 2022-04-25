https://ria.ru/20220425/bele-1785249170.html

Европейцы могут остаться без нижнего белья из-за санкций против России

WSJ: в Европе подорожало нижнее белье из-за санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022

Европейцы могут остаться без нижнего белья из-за санкций против России

Европейские производители женского нижнего белья впервые за долгое время подняли цены из-за подорожания энергоносителей, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:36

2022-04-25T09:36

2022-04-25T11:27

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европейские производители женского нижнего белья впервые за долгое время подняли цены из-за подорожания энергоносителей, пишет газета The Wall Street Journal.Владельцу компании Journelle Гвидо Кампело пришлось впервые с 2016 года повысить цену на одну из популярных моделей бюстгальтеров из-за четырехкратного роста расходов на электроэнергию.В результате кружево и эластичная отделка подорожали на 40 процентов, косточки — на 20 процентов, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели, — на 25 процентов, рассказал он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.

https://ria.ru/20220419/sberezheniya-1784256299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, европа, италия, россия