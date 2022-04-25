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WSJ: в Европе подорожало нижнее белье из-за санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022
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Европейцы могут остаться без нижнего белья из-за санкций против России
WSJ: в Европе подорожало нижнее белье из-за санкций против России - РИА Новости, 25.04.2022
Европейцы могут остаться без нижнего белья из-за санкций против России
Европейские производители женского нижнего белья впервые за долгое время подняли цены из-за подорожания энергоносителей, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:36
2022-04-25T11:27
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европейские производители женского нижнего белья впервые за долгое время подняли цены из-за подорожания энергоносителей, пишет газета The Wall Street Journal.Владельцу компании Journelle Гвидо Кампело пришлось впервые с 2016 года повысить цену на одну из популярных моделей бюстгальтеров из-за четырехкратного роста расходов на электроэнергию.В результате кружево и эластичная отделка подорожали на 40 процентов, косточки — на 20 процентов, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели, — на 25 процентов, рассказал он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
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в мире, европа, италия, россия
09:36 25.04.2022 (обновлено: 11:27 25.04.2022)
 
WSJ: в Европе подорожало нижнее белье из-за санкций против России

WSJ: в Европе производители нижнего белья повышают цены из-за подорожания электроэнергии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВитрина с манекенами
Витрина с манекенами - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европейские производители женского нижнего белья впервые за долгое время подняли цены из-за подорожания энергоносителей, пишет газета The Wall Street Journal.
"Обычный бюстгальтер на косточках сейчас стоит 17 долларов, что на 13 процентов больше, чем в 2020 году", — выяснила исследовательская компания NPD Group.
Владельцу компании Journelle Гвидо Кампело пришлось впервые с 2016 года повысить цену на одну из популярных моделей бюстгальтеров из-за четырехкратного роста расходов на электроэнергию.
В результате кружево и эластичная отделка подорожали на 40 процентов, косточки — на 20 процентов, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели, — на 25 процентов, рассказал он.
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При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
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