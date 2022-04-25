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Первый энергоблок БелАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт - РИА Новости, 25.04.2022
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Первый энергоблок БелАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
Первый энергоблок БелАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт - РИА Новости, 25.04.2022
Первый энергоблок БелАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
Первый блок Белорусский АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:10
2022-04-25T18:25
в мире
белорусская аэс
министерство энергетики белоруссии
белоруссия
гродненская область
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Первый блок Белорусский АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии."Первый энергоблок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что соответствующие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования."В рамках запланированных работ будет выполнен ремонт оборудования реакторной установки, в том числе парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных насосов и турбогенератора, а также проведен контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования реактора и трубопроводов систем, важных для безопасности энергоблока", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "важной частью предстоящей работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива".Согласно сообщению, с момента включения первого блока БелАЭС в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года выработано 9,3 миллиарда кВтч электроэнергии.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года.
https://ria.ru/20220422/chaes-1785012582.html
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в мире, белорусская аэс, министерство энергетики белоруссии, белоруссия, гродненская область
18:10 25.04.2022 (обновлено: 18:25 25.04.2022)
 
Первый энергоблок БелАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

Минэнерго Белоруссии: первый энергоблок БелАЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Первый блок Белорусский АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
"Первый энергоблок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Отмечается, что соответствующие плановые технологические работы ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования.
"В рамках запланированных работ будет выполнен ремонт оборудования реакторной установки, в том числе парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных насосов и турбогенератора, а также проведен контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования реактора и трубопроводов систем, важных для безопасности энергоблока", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "важной частью предстоящей работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива".
Согласно сообщению, с момента включения первого блока БелАЭС в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года выработано 9,3 миллиарда кВтч электроэнергии.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявлял, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года.
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