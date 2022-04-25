06:14 25.04.2022 (обновлено: 06:23 25.04.2022)
Названы самые популярные автомобили с пробегом
Самыми популярными на российском рынке авто с пробегом стали Lada, Nissan и Toyota
Автомобиль универсал Lada Granta Cross. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Чаще всего среди автомобилей с пробегом россияне выставляют на продажу российскую Lada в категории авто возрастом пять лет, японскую Nissan среди машин возрастом 10 лет и японскую Toyota в категории от 15 лет, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили существующие предложения по онлайн-продаже автомобилей с пробегом.
"Автомобили марки Lada лидируют в категории авто возрастом пять лет и составляют 15% от всех автомобилей. В тройку лидеров того же возраста также вошли Kia и Volkswagen, доля каждой марки — 12%. Далее с небольшим отрывом расположились Hyundai — 11% и Renault — 9%", — выяснили эксперты.
При этом самыми популярными моделями автомобилей в этой возрастной категории стали Lada Granta, Kia Rio и Volkswagen Polo. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач среди авто возрастом 5 лет составила 63%, доля авто с бензиновым двигателем — 91%. Самые популярные типы кузова пятилетних авто, представленных на рынке — внедорожники (38%) с небольшим отрывом от седанов (37%).
Здесь наибольшим спросом пользуются Nissan Qashqai, Volkswagen Polo и Nissan X-Trail. Автомобили с автоматической коробкой передач составляют 62% от всего предложения, машины на бензине — 90%. Наиболее востребованным типом кузова авто в этой возрастной категории стал внедорожник — 39%, у седанов и хэтчбеков — доли в 29% и 22% соответственно.
17 апреля, 05:51Около половины россиян планируют сменить авто
Лидеры среди машин возрастом 15 лет распределились следующим образом: Toyota — 9%, далее Nissan и Hyundai — по 8% каждая, Kia — 5% и Renault — 4%. Наиболее популярными моделями являются Toyota Corolla, Kia Rio и Nissan Qashqai.
Среди автомобилей возрастом 20 лет Toyota также оказалась в лидерах, причем с огромным отрывом — 43%, в то время как у ближайших конкурентов доля значительно меньше: Lada — 8%, Volkswagen и Kia — по 5%, BMW — 4%. Самыми популярными моделями авто в этой возрастной категории стали Toyota Corolla, Volkswagen Polo и LADA Granta. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач составила 59%, доля бензиновых авто — 92%, доля авто в кузове седан — 33%.