https://ria.ru/20220425/avto-1785235969.html

Названы самые популярные автомобили с пробегом

Названы самые популярные автомобили с пробегом - РИА Новости, 25.04.2022

Названы самые популярные автомобили с пробегом

Чаще всего среди автомобилей с пробегом россияне выставляют на продажу российскую Lada в категории авто возрастом пять лет, японскую Nissan среди машин... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T06:14

2022-04-25T06:14

2022-04-25T06:23

авто

kia rio

volkswagen touareg

toyota corolla

lada

автоваз

renault nissan (альянс)

nissan (автомобиль)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Чаще всего среди автомобилей с пробегом россияне выставляют на продажу российскую Lada в категории авто возрастом пять лет, японскую Nissan среди машин возрастом 10 лет и японскую Toyota в категории от 15 лет, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.Аналитики изучили существующие предложения по онлайн-продаже автомобилей с пробегом.При этом самыми популярными моделями автомобилей в этой возрастной категории стали Lada Granta, Kia Rio и Volkswagen Polo. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач среди авто возрастом 5 лет составила 63%, доля авто с бензиновым двигателем — 91%. Самые популярные типы кузова пятилетних авто, представленных на рынке — внедорожники (38%) с небольшим отрывом от седанов (37%)."Среди марок авто возрастом 10 лет наиболее часто представлены автомобили Nissan (10%), далее следует Volkswagen — 9% и Kia — 8%. В пятерке лидеров также оказались Hyundai и Renault", — отмечают аналитики.Здесь наибольшим спросом пользуются Nissan Qashqai, Volkswagen Polo и Nissan X-Trail. Автомобили с автоматической коробкой передач составляют 62% от всего предложения, машины на бензине — 90%. Наиболее востребованным типом кузова авто в этой возрастной категории стал внедорожник — 39%, у седанов и хэтчбеков — доли в 29% и 22% соответственно.Лидеры среди машин возрастом 15 лет распределились следующим образом: Toyota — 9%, далее Nissan и Hyundai — по 8% каждая, Kia — 5% и Renault — 4%. Наиболее популярными моделями являются Toyota Corolla, Kia Rio и Nissan Qashqai.Среди автомобилей возрастом 20 лет Toyota также оказалась в лидерах, причем с огромным отрывом — 43%, в то время как у ближайших конкурентов доля значительно меньше: Lada — 8%, Volkswagen и Kia — по 5%, BMW — 4%. Самыми популярными моделями авто в этой возрастной категории стали Toyota Corolla, Volkswagen Polo и LADA Granta. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач составила 59%, доля бензиновых авто — 92%, доля авто в кузове седан — 33%.

https://ria.ru/20220417/avto-1783933959.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avto-1783769236.html

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авто, kia rio, volkswagen touareg, toyota corolla, lada, автоваз, renault nissan (альянс), nissan (автомобиль), экономика