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СМИ: французы пожаловались на значительное подорожание авиабилетов - РИА Новости, 25.04.2022
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Подорожание авиаперелетов из-за санкций против России разозлило французов
СМИ: французы пожаловались на значительное подорожание авиабилетов - РИА Новости, 25.04.2022
Подорожание авиаперелетов из-за санкций против России разозлило французов
Рост стоимости авиабилетов после введения антироссийских санкций вызывает недовольство среди граждан Франции, передает France 3. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:43
2022-04-25T12:43
в мире
гваделупа
air france
франция
россия
украина
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рост стоимости авиабилетов после введения антироссийских санкций вызывает недовольство среди граждан Франции, передает France 3.Сообщается, что перелеты за границу за год подорожали в среднем на 6,1 процента, а на заморские территории — на 13,5 процента.Одна из пассажирок в аэропорту Орли рассказала журналистам, что раньше перелет в Гваделупу стоил около 500 евро, а теперь сумма может достигать тысячи евро. Похожая ситуация складывается со стоимостью полетов на Мартинику.В авиакомпании Air France, в свою очередь, связали рост тарифов с подорожанием топлива.Специальная военная операции по денацификации и демилитаризации Украины стала поводом для западных страна усилить санкционное давление на Москву. В основном ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
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в мире, гваделупа, air france, франция, россия, украина
12:43 25.04.2022
 
СМИ: французы пожаловались на значительное подорожание авиабилетов

France 3: подорожание перелетов из-за роста цен на топливо вызвало недовольство французов

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАэропорт Орли, Франция
Аэропорт Орли, Франция - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Аэропорт Орли, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рост стоимости авиабилетов после введения антироссийских санкций вызывает недовольство среди граждан Франции, передает France 3.
Сообщается, что перелеты за границу за год подорожали в среднем на 6,1 процента, а на заморские территории — на 13,5 процента.
Люди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Одна из пассажирок в аэропорту Орли рассказала журналистам, что раньше перелет в Гваделупу стоил около 500 евро, а теперь сумма может достигать тысячи евро. Похожая ситуация складывается со стоимостью полетов на Мартинику.
В авиакомпании Air France, в свою очередь, связали рост тарифов с подорожанием топлива.
"Ситуация на Украине спровоцировала значительный рост цен на нефть и, следовательно, на керосин <…>, на который приходится от 20 до 30 процентов расходов компании", — пояснили в пресс-службе.
Специальная военная операции по денацификации и демилитаризации Украины стала поводом для западных страна усилить санкционное давление на Москву. В основном ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
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При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
 
В миреГваделупаAir FranceФранцияРоссияУкраина
 
 
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