https://ria.ru/20220425/aviaperelety-1785294030.html

Подорожание авиаперелетов из-за санкций против России разозлило французов

СМИ: французы пожаловались на значительное подорожание авиабилетов - РИА Новости, 25.04.2022

Подорожание авиаперелетов из-за санкций против России разозлило французов

Рост стоимости авиабилетов после введения антироссийских санкций вызывает недовольство среди граждан Франции, передает France 3. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:43

2022-04-25T12:43

2022-04-25T12:43

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рост стоимости авиабилетов после введения антироссийских санкций вызывает недовольство среди граждан Франции, передает France 3.Сообщается, что перелеты за границу за год подорожали в среднем на 6,1 процента, а на заморские территории — на 13,5 процента.Одна из пассажирок в аэропорту Орли рассказала журналистам, что раньше перелет в Гваделупу стоил около 500 евро, а теперь сумма может достигать тысячи евро. Похожая ситуация складывается со стоимостью полетов на Мартинику.В авиакомпании Air France, в свою очередь, связали рост тарифов с подорожанием топлива.Специальная военная операции по денацификации и демилитаризации Украины стала поводом для западных страна усилить санкционное давление на Москву. В основном ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.

https://ria.ru/20220425/britantsy-1785271475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, гваделупа, air france, франция, россия, украина