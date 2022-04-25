https://ria.ru/20220425/armiya-1785232297.html
SIPRI: Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году
SIPRI: Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году - РИА Новости, 25.04.2022
SIPRI: Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году
Военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные два триллиона долларов, по объему расходов на оборону Россия заняла пятое место, уступив США,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T02:06
2022-04-25T02:06
2022-04-25T02:15
россия
сша
китай
индия
великобритания
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598470347_310:399:3242:2048_1920x0_80_0_0_086d2c6f4e6534bc30362d1ad723b234.jpg
ЦЮРИХ, 25 апр — РИА Новости. Военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные два триллиона долларов, по объему расходов на оборону Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Индии и Великобритании, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).Отмечается, что в результате активного восстановления экономики во всем мире в 2021 году мировые военные расходы составили 2,2 процента от мирового ВВП, в 2020 году этот показатель достигал 2,3 процента.В пятерку стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году вошли США, Китай, Индия, Британия и России, на долю которых в совокупности приходилось 62 процента мировых военных расходов.По данным SIPRI, военные расходы США в 2021 году составили 801 миллиард долларов, что на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году. Согласно докладу, с 2012 по 2021 годы США на 24 процентов увеличили финансирование военных исследований и разработок, одновременно сократив на 6,4 процента расходы на закупку вооружений.Второе место занял Китай, который потратил на оборону 293 миллиарда долларов, что на 4,7 процента больше, чем в 2020 году. Военные расходы Индии, занявшей третье место, в прошлом году составили 76,6 миллиарда долларов, что на 0,9 процента больше, чем в 2020 году.По подсчетам SIPRI, Великобритания в прошлом году выделила на оборону 68,4 миллиарда долларов, что на три процента больше по сравнению с 2020 годом.Россия замыкает эту пятерку."Россия увеличила свои военные расходы на 2,9 процента в 2021 году, до 65,9 миллиарда долларов, в то время как она наращивала свои силы вдоль украинской границы. Это был третий год роста подряд, и военные расходы России достигли 4,1 процента ВВП в 2021 году", — говорится в докладе.По мнению директора программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро, слова которой приводятся в сообщении, высокие доходы от продажи нефти и газа позволили России увеличить военные расходы в 2021 году. По ее словам, они снижались с 2016 по 2019 годы в результате низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
https://ria.ru/20220324/nato-1779903703.html
https://ria.ru/20211221/vooruzhenie-1764706758.html
https://ria.ru/20220327/bundesver-1780290521.html
россия
сша
китай
индия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598470347_594:302:2922:2048_1920x0_80_0_0_140c8a90c65a3f46343ce2e950b86a87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, индия, великобритания, безопасность, в мире
02:06 25.04.2022 (обновлено: 02:15 25.04.2022)
SIPRI: Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году
SIPRI: военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили $2 трлн, РФ в пятерке лидеров
ЦЮРИХ, 25 апр — РИА Новости.
Военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные два триллиона долларов, по объему расходов на оборону Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Индии и Великобритании, говорится
в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
"В 2021 году военные расходы в мире впервые превысили отметку в два триллиона долларов США, достигнув отметки в 2 113 миллиардов долларов. Мировые расходы в 2021 году были на 0,7 процента выше, чем в 2020 году, и на 12 процентов выше, чем в 2012 году", — говорится в ежегодном докладе SIPRI.
Отмечается, что в результате активного восстановления экономики во всем мире в 2021 году мировые военные расходы составили 2,2 процента от мирового ВВП, в 2020 году этот показатель достигал 2,3 процента.
В пятерку стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году вошли США
, Китай
, Индия
, Британия и России
, на долю которых в совокупности приходилось 62 процента мировых военных расходов.
По данным SIPRI, военные расходы США в 2021 году составили 801 миллиард долларов, что на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году. Согласно докладу, с 2012 по 2021 годы США на 24 процентов увеличили финансирование военных исследований и разработок, одновременно сократив на 6,4 процента расходы на закупку вооружений.
Второе место занял Китай, который потратил на оборону 293 миллиарда долларов, что на 4,7 процента больше, чем в 2020 году. Военные расходы Индии, занявшей третье место, в прошлом году составили 76,6 миллиарда долларов, что на 0,9 процента больше, чем в 2020 году.
По подсчетам SIPRI, Великобритания
в прошлом году выделила на оборону 68,4 миллиарда долларов, что на три процента больше по сравнению с 2020 годом.
Россия замыкает эту пятерку.
"Россия увеличила свои военные расходы на 2,9 процента в 2021 году, до 65,9 миллиарда долларов, в то время как она наращивала свои силы вдоль украинской границы. Это был третий год роста подряд, и военные расходы России достигли 4,1 процента ВВП в 2021 году", — говорится в докладе.
По мнению директора программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро, слова которой приводятся в сообщении, высокие доходы от продажи нефти и газа позволили России увеличить военные расходы в 2021 году. По ее словам, они снижались с 2016 по 2019 годы в результате низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.