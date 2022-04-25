https://ria.ru/20220425/armiya-1785232297.html

SIPRI: Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году

SIPRI: Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году - РИА Новости, 25.04.2022

SIPRI: Россия заняла пятое место по военным расходам в 2021 году

Военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные два триллиона долларов, по объему расходов на оборону Россия заняла пятое место, уступив США,... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T02:06

2022-04-25T02:06

2022-04-25T02:15

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ЦЮРИХ, 25 апр — РИА Новости. Военные расходы в мире в прошлом году впервые превысили рекордные два триллиона долларов, по объему расходов на оборону Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Индии и Великобритании, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).Отмечается, что в результате активного восстановления экономики во всем мире в 2021 году мировые военные расходы составили 2,2 процента от мирового ВВП, в 2020 году этот показатель достигал 2,3 процента.В пятерку стран с крупнейшими оборонными бюджетами в 2021 году вошли США, Китай, Индия, Британия и России, на долю которых в совокупности приходилось 62 процента мировых военных расходов.По данным SIPRI, военные расходы США в 2021 году составили 801 миллиард долларов, что на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году. Согласно докладу, с 2012 по 2021 годы США на 24 процентов увеличили финансирование военных исследований и разработок, одновременно сократив на 6,4 процента расходы на закупку вооружений.Второе место занял Китай, который потратил на оборону 293 миллиарда долларов, что на 4,7 процента больше, чем в 2020 году. Военные расходы Индии, занявшей третье место, в прошлом году составили 76,6 миллиарда долларов, что на 0,9 процента больше, чем в 2020 году.По подсчетам SIPRI, Великобритания в прошлом году выделила на оборону 68,4 миллиарда долларов, что на три процента больше по сравнению с 2020 годом.Россия замыкает эту пятерку."Россия увеличила свои военные расходы на 2,9 процента в 2021 году, до 65,9 миллиарда долларов, в то время как она наращивала свои силы вдоль украинской границы. Это был третий год роста подряд, и военные расходы России достигли 4,1 процента ВВП в 2021 году", — говорится в докладе.По мнению директора программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро, слова которой приводятся в сообщении, высокие доходы от продажи нефти и газа позволили России увеличить военные расходы в 2021 году. По ее словам, они снижались с 2016 по 2019 годы в результате низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

https://ria.ru/20220324/nato-1779903703.html

https://ria.ru/20211221/vooruzhenie-1764706758.html

https://ria.ru/20220327/bundesver-1780290521.html

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россия, сша, китай, индия, великобритания, безопасность, в мире