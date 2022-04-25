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Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест
Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест - РИА Новости, 25.04.2022
Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест
Мужчина, повредивший фигуру бабушки со Знаменем Победы в столичном районе Куркино, получил 15 суток административного ареста и штраф в 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:38
2022-04-25T17:38
2022-04-25T17:38
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москва
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, повредивший фигуру бабушки со Знаменем Победы в столичном районе Куркино, получил 15 суток административного ареста и штраф в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-центр МВД.По данным МВД, на нарушителя составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Также он и два его приятеля привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)."Материалы были рассмотрены в Тушинском районном суде города Москвы. Повредившему инсталляцию жителю столичного региона назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 50 тысяч рублей. Его приятели будут отбывать административный арест шесть суток", - говорится в релизе.Сам мужчина опубликованном МВД видео заявил, что был сильно пьян и теперь раскаивается: ударил по какой-то "картонке", не имея в виду ничего дурного. СК завел на него уголовное дело.
https://ria.ru/20220425/rassledovanie-1785313099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест
Суд в Москве дал 15 суток ареста мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы