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Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест - РИА Новости, 25.04.2022
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Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест
Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест - РИА Новости, 25.04.2022
Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест
Мужчина, повредивший фигуру бабушки со Знаменем Победы в столичном районе Куркино, получил 15 суток административного ареста и штраф в 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:38
2022-04-25T17:38
россия
москва
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, повредивший фигуру бабушки со Знаменем Победы в столичном районе Куркино, получил 15 суток административного ареста и штраф в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-центр МВД.По данным МВД, на нарушителя составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Также он и два его приятеля привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)."Материалы были рассмотрены в Тушинском районном суде города Москвы. Повредившему инсталляцию жителю столичного региона назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 50 тысяч рублей. Его приятели будут отбывать административный арест шесть суток", - говорится в релизе.Сам мужчина опубликованном МВД видео заявил, что был сильно пьян и теперь раскаивается: ударил по какой-то "картонке", не имея в виду ничего дурного. СК завел на него уголовное дело.
https://ria.ru/20220425/rassledovanie-1785313099.html
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россия, москва, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
17:38 25.04.2022
 
Мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы, назначили арест

Суд в Москве дал 15 суток ареста мужчине, повредившему фигуру бабушки со Знаменем Победы

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, повредивший фигуру бабушки со Знаменем Победы в столичном районе Куркино, получил 15 суток административного ареста и штраф в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-центр МВД.
По данным МВД, на нарушителя составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Также он и два его приятеля привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
14:08
В СК доложат о расследовании уничтожения инсталляции в поддержку ВС России
"Материалы были рассмотрены в Тушинском районном суде города Москвы. Повредившему инсталляцию жителю столичного региона назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 50 тысяч рублей. Его приятели будут отбывать административный арест шесть суток", - говорится в релизе.
Сам мужчина опубликованном МВД видео заявил, что был сильно пьян и теперь раскаивается: ударил по какой-то "картонке", не имея в виду ничего дурного. СК завел на него уголовное дело.
 
РоссияМоскваВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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