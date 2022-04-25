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Мосгорсуд признал законным административный арест Кара-Мурзы* - РИА Новости, 25.04.2022
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Мосгорсуд признал законным административный арест Кара-Мурзы*
Мосгорсуд признал законным административный арест Кара-Мурзы* - РИА Новости, 25.04.2022
Мосгорсуд признал законным административный арест Кара-Мурзы*
Мосгорсуд признал законным административный арест признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы*, который был отправлен в спецприемник на 15 суток за... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:53
2022-04-25T14:55
происшествия
владимир кара-мурза
московский городской суд
москва
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным административный арест признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы*, который был отправлен в спецприемник на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд признал законным административный арест Кара-Мурзы*",- сказала собеседница агентства.Хамовнический суд Москвы 12 апреля назначил Кара-Мурзе-младшему* 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).Он был задержан около дома. Согласно протоколу, Кара-Мурза* "при виде сотрудников полиции повёл себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться", а при задержании "оказал активное сопротивление", отказавшись предъявить документы и проследовать в служебный автомобиль.Адвокат настаивает, что Кара-Мурзу* уже ждали во дворе дома в припаркованном полицейском автобусе и при выходе из машины незамедлительно задержали.Пока он отбывал срок в спецприемнике, Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело о распространении фейках о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации".Басманный суд Москвы 22 апреля арестовал Кара-Мурзу* до 12 июня. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иноагентов Минюста.*Признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента
https://ria.ru/20220422/feyki-1785020905.html
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происшествия, владимир кара-мурза, московский городской суд, москва, россия
14:53 25.04.2022 (обновлено: 14:55 25.04.2022)
 
Мосгорсуд признал законным административный арест Кара-Мурзы*

Мосгорсуд признал законным административный арест Владимира Кара-Мурзы*

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным административный арест признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы*, который был отправлен в спецприемник на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд признал законным административный арест Кара-Мурзы*",- сказала собеседница агентства.
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 21:10
Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу* по делу о распространении фейков
Хамовнический суд Москвы 12 апреля назначил Кара-Мурзе-младшему* 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).
Он был задержан около дома. Согласно протоколу, Кара-Мурза* "при виде сотрудников полиции повёл себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться", а при задержании "оказал активное сопротивление", отказавшись предъявить документы и проследовать в служебный автомобиль.
Адвокат настаивает, что Кара-Мурзу* уже ждали во дворе дома в припаркованном полицейском автобусе и при выходе из машины незамедлительно задержали.
Пока он отбывал срок в спецприемнике, Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело о распространении фейках о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 18:02
Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие
По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации".
Басманный суд Москвы 22 апреля арестовал Кара-Мурзу* до 12 июня. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иноагентов Минюста.
*Признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента
 
ПроисшествияВладимир Кара-МурзаМосковский городской судМоскваРоссия
 
 
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