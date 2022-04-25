https://ria.ru/20220425/advokat-1785298349.html

Адвоката совладельца "Золотой короны" Смирнова могут лишить статуса

Адвоката совладельца "Золотой короны" Смирнова могут лишить статуса - РИА Новости, 25.04.2022

Адвоката совладельца "Золотой короны" Смирнова могут лишить статуса

Вадима Багатурию, адвоката совладельца платежной системы "Золотая корона" Николая Смирнова – бывшего мужа находящейся в СИЗО по делу о взятке председателя... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:59

2022-04-25T12:59

2022-04-25T12:59

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вадима Багатурию, адвоката совладельца платежной системы "Золотая корона" Николая Смирнова – бывшего мужа находящейся в СИЗО по делу о взятке председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской, могут лишить статуса, сообщили РИА Новости в Адвокатской палате Московской области (АПМО).Президент Адвокатской палаты Алексей Галоганов подписал распоряжение о возбуждении дисциплинарного производства 5 апреля. Самое строгое наказание по нему - это лишение статуса адвоката.Дисциплинарное производство было возбуждено по жалобам адвокатов Миримской, Александра Чернова и Юлии Журавлевой, и защитника ее кипрского адвоката Андреаса Орфанидиса Ирины Чирковой.В декабре 2021 года Миримская была арестована по делу о даче взяток подмосковному следователю Юрию Носову. Как следует из материалов дела, Миримская передала Носову два внедорожника "за проведение следственных действий и принятие процессуальных решений по делу о похищении ее новорожденной дочери", которую в 2016 году удалось найти и вернуть с Кипра – к уголовной ответственности тогда привлекали Смирнова, но до суда дело не дошло.Багатурия в феврале дал свидетельские показания. Он рассказал, что, как только ему стало известно, что внедорожник Носова фигурирует в деле как предмет взятки, и опасаясь, что следователь продаст ее третьему лицу, на сайте по продаже автомобилей оформил подписку на все внедорожники этой марки. Позже он увидел объявление о продаже Mitsubishi Outlander, признанной вещдоком, и купил его за 1,65 миллиона рублей через посредника.Миримская, как и следователь Носов, категорически отрицают вину в даче и получении взяток.Заявители жалоб считают, что Багатурия "провел подобие оперативно-разыскных мероприятий", чем, как адвокат, нарушил несколько законов.Кроме того, утверждается в материалах, Багатурия угрожал кипрскому юристу Миримской Орфанидису. Спустя два дня после ее ареста Багатурия отправил ему в мессенджере сообщение с текстом "Ты следующий" и ненормативной лексикой. По словам Чернова, теперь Орфанидис боится приезжать в Россию для дачи свидетельских показаний по делу Миримской, что затрудняет ее защиту.Как следует из Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре", запрещено негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность (пункт 5 статьи 6). В тоже время, Кодекс профессиональной этики адвокатов запрещает все формы сотрудничества (и негласное, и гласное) при осуществлении адвокатской деятельности и прямо называет такое сотрудничество несовместимым со статусом адвоката (пункт 3.1 статьи 9).Вадим Багатурия раньше занимал должность следователя Перовской районной прокуратуры Москвы, статус адвоката получил в 2011 году.

https://ria.ru/20220325/mirimskaya-1780022370.html

https://ria.ru/20201111/dobrovinskiy-1584170667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кипр, москва