Рейтинг@Mail.ru
Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/zemmur-1785217305.html
Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах во Франции
Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах во Франции
Проигравший в первом туре французских выборов кандидат правых взглядов Эрик Земмур заявил, что разочарован итогами, и предложил признавшей свое поражение во... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:28
2022-04-24T22:29
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_a42fa9f35e5c3761acabe564e2a56a26.jpg
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Проигравший в первом туре французских выборов кандидат правых взглядов Эрик Земмур заявил, что разочарован итогами, и предложил признавшей свое поражение во втором туре Марин Ле Пен объединяться на парламентских выборах.Как сообщает французский телеканал BFMTV, нынешний глава Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение."Я очень расстроен и разочарован... Сегодня те, кому дорога Франция, проиграли, потому что Макрон был переизбран... Его "дуэль" с Марин Ле Пен была представлена как реванш после 2017 года, но анонсированный реванш не состоялся. Уже слишком долго те, кто действительно страстно любит Францию, проигрывают, слишком долго те, кто хочет отстаивать свою идентичность и подвергает сомнению идею иммиграции, разочарованы в вечер выборов. Увы", - сказал Земмур, выступая после объявления предварительных итогов выборов."Но еще не время терять надежду, наша партия "Отвоевание" сильна благодаря молодёжи, полной энтузиазма... Мы продолжим бороться за наши идеи в каждом городе и в каждой деревне Франции, в интернете и в СМИ. Не может быть победы без объединения всех правых...", - подчеркнул он.Земмур добавил, что не хочет отдавать победу на парламентских выборах, которые должны пройти в июне, партиям Макрона и Жан-Люка Меланшона."Нас, тех, кто не хочет этого, миллионы. Национальный блок должен объединиться. Наша ответственность велика, поэтому я призываю "Национальное объединение" (партия Марин Ле Пен) объединяться на парламентских выборах... Это просто необходимо, это наш долг", - заявил политик.
https://ria.ru/20220424/melanshon-1785215732.html
https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785212501.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757438645_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_ed1dd8602e2c4019ab3276ace617dcbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022
22:28 24.04.2022 (обновлено: 22:29 24.04.2022)
 
Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах во Франции

Правый французский политик Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Эрик Земмур
Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Эрик Земмур
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Проигравший в первом туре французских выборов кандидат правых взглядов Эрик Земмур заявил, что разочарован итогами, и предложил признавшей свое поражение во втором туре Марин Ле Пен объединяться на парламентских выборах.
Как сообщает французский телеканал BFMTV, нынешний глава Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение.
Кандидат в президенты Франции, лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 22:04
Меланшон назвал поражение Ле Пен хорошей новостью
"Я очень расстроен и разочарован... Сегодня те, кому дорога Франция, проиграли, потому что Макрон был переизбран... Его "дуэль" с Марин Ле Пен была представлена как реванш после 2017 года, но анонсированный реванш не состоялся. Уже слишком долго те, кто действительно страстно любит Францию, проигрывают, слишком долго те, кто хочет отстаивать свою идентичность и подвергает сомнению идею иммиграции, разочарованы в вечер выборов. Увы", - сказал Земмур, выступая после объявления предварительных итогов выборов.
"Но еще не время терять надежду, наша партия "Отвоевание" сильна благодаря молодёжи, полной энтузиазма... Мы продолжим бороться за наши идеи в каждом городе и в каждой деревне Франции, в интернете и в СМИ. Не может быть победы без объединения всех правых...", - подчеркнул он.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 21:19
Ле Пен назвала свой результат на президентских выборах во Франции победой
Земмур добавил, что не хочет отдавать победу на парламентских выборах, которые должны пройти в июне, партиям Макрона и Жан-Люка Меланшона.
"Нас, тех, кто не хочет этого, миллионы. Национальный блок должен объединиться. Наша ответственность велика, поэтому я призываю "Национальное объединение" (партия Марин Ле Пен) объединяться на парламентских выборах... Это просто необходимо, это наш долг", - заявил политик.
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала