https://ria.ru/20220424/zemmur-1785217305.html

Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах во Франции

Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 24.04.2022

Земмур призвал Ле Пен объединиться на парламентских выборах во Франции

Проигравший в первом туре французских выборов кандидат правых взглядов Эрик Земмур заявил, что разочарован итогами, и предложил признавшей свое поражение во... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:28

2022-04-24T22:28

2022-04-24T22:29

в мире

марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Проигравший в первом туре французских выборов кандидат правых взглядов Эрик Земмур заявил, что разочарован итогами, и предложил признавшей свое поражение во втором туре Марин Ле Пен объединяться на парламентских выборах.Как сообщает французский телеканал BFMTV, нынешний глава Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала поражение."Я очень расстроен и разочарован... Сегодня те, кому дорога Франция, проиграли, потому что Макрон был переизбран... Его "дуэль" с Марин Ле Пен была представлена как реванш после 2017 года, но анонсированный реванш не состоялся. Уже слишком долго те, кто действительно страстно любит Францию, проигрывают, слишком долго те, кто хочет отстаивать свою идентичность и подвергает сомнению идею иммиграции, разочарованы в вечер выборов. Увы", - сказал Земмур, выступая после объявления предварительных итогов выборов."Но еще не время терять надежду, наша партия "Отвоевание" сильна благодаря молодёжи, полной энтузиазма... Мы продолжим бороться за наши идеи в каждом городе и в каждой деревне Франции, в интернете и в СМИ. Не может быть победы без объединения всех правых...", - подчеркнул он.Земмур добавил, что не хочет отдавать победу на парламентских выборах, которые должны пройти в июне, партиям Макрона и Жан-Люка Меланшона."Нас, тех, кто не хочет этого, миллионы. Национальный блок должен объединиться. Наша ответственность велика, поэтому я призываю "Национальное объединение" (партия Марин Ле Пен) объединяться на парламентских выборах... Это просто необходимо, это наш долг", - заявил политик.

https://ria.ru/20220424/melanshon-1785215732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022