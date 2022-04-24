https://ria.ru/20220424/zelenskiy-1785184080.html

Американцы назвали Зеленского трусом, проливающим кровь украинцев

"Оставь весь мир в покое". Американцы осудили Зеленского за слова о России - РИА Новости, 24.04.2022

Американцы назвали Зеленского трусом, проливающим кровь украинцев

Читатели The Hill осудили президента Украины Владимира Зеленского после слов о российских войсках, которые, по его утверждению, представляют угрозу для других... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T16:45

2022-04-24T16:45

2022-04-24T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели The Hill осудили президента Украины Владимира Зеленского после слов о российских войсках, которые, по его утверждению, представляют угрозу для других стран в регионе.Поводом для обсуждения стало видеообращение украинского лидера, в котором он назвал российскую спецоперацию "только началом" и заявил о намерении Москвы "вторгнуться" в другие государства, в частности в Молдавию.Многие комментаторы негативно восприняли это заявление, отметив, что "Зеленский готов на все ради новых поставок оружия"."Прекрати, пожалуйста, рассказывать нам об этом трусливом убийце. Нет никакого уважения к этому "президенту", который устроил мировое рекламное турне в то время, пока его народ ведет сражение, в котором он не может победить", — призвал GlobalPeaceAdvocate."Да Зеленский ни одну камеру и ни один микрофон не может оставить без внимания", — считает Contract Tester."Решай свои проблемы с Россией, а остальной мир оставь в покое", — попросил Ken Igbinedion."Страх нынче в моде", — отметил Allthewayjumper.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он неоднократно отмечал, что речи об оккупации Украины не идет.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главная же цель операции — освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/press-konfrentsiya-1785174415.html

https://ria.ru/20220422/zelenskiy-1785017988.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, владимир зеленский, сша, россия