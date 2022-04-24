https://ria.ru/20220424/zelenskiy-1785184080.html
Американцы назвали Зеленского трусом, проливающим кровь украинцев
"Оставь весь мир в покое". Американцы осудили Зеленского за слова о России - РИА Новости, 24.04.2022
Американцы назвали Зеленского трусом, проливающим кровь украинцев
Читатели The Hill осудили президента Украины Владимира Зеленского после слов о российских войсках, которые, по его утверждению, представляют угрозу для других... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T16:45
2022-04-24T16:45
2022-04-24T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели The Hill осудили президента Украины Владимира Зеленского после слов о российских войсках, которые, по его утверждению, представляют угрозу для других стран в регионе.Поводом для обсуждения стало видеообращение украинского лидера, в котором он назвал российскую спецоперацию "только началом" и заявил о намерении Москвы "вторгнуться" в другие государства, в частности в Молдавию.Многие комментаторы негативно восприняли это заявление, отметив, что "Зеленский готов на все ради новых поставок оружия"."Прекрати, пожалуйста, рассказывать нам об этом трусливом убийце. Нет никакого уважения к этому "президенту", который устроил мировое рекламное турне в то время, пока его народ ведет сражение, в котором он не может победить", — призвал GlobalPeaceAdvocate."Да Зеленский ни одну камеру и ни один микрофон не может оставить без внимания", — считает Contract Tester."Решай свои проблемы с Россией, а остальной мир оставь в покое", — попросил Ken Igbinedion."Страх нынче в моде", — отметил Allthewayjumper.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он неоднократно отмечал, что речи об оккупации Украины не идет.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главная же цель операции — освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/press-konfrentsiya-1785174415.html
https://ria.ru/20220422/zelenskiy-1785017988.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, россия
16:45 24.04.2022 (обновлено: 17:02 24.04.2022)
"Оставь весь мир в покое". Американцы осудили Зеленского за слова о России
Читатели The Hill назвали Зеленского убийцей и призвали решать самому свои дела с Россией
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Читатели The Hill
осудили президента Украины Владимира Зеленского после слов о российских войсках, которые, по его утверждению, представляют угрозу для других стран в регионе.
Поводом для обсуждения стало видеообращение украинского лидера, в котором он назвал российскую спецоперацию "только началом" и заявил о намерении Москвы "вторгнуться" в другие государства, в частности в Молдавию
.
Многие комментаторы негативно восприняли это заявление, отметив, что "Зеленский готов на все ради новых поставок оружия".
"Он предпочитает проливать кровь украинцев, а не вести переговоры", — написал Hubert Bonisseur de la Bath | SOL x NEAR |.
"Прекрати, пожалуйста, рассказывать нам об этом трусливом убийце. Нет никакого уважения к этому "президенту", который устроил мировое рекламное турне в то время, пока его народ ведет сражение, в котором он не может победить", — призвал GlobalPeaceAdvocate.
"Да Зеленский ни одну камеру и ни один микрофон не может оставить без внимания", — считает Contract Tester.
"Решай свои проблемы с Россией, а остальной мир оставь в покое", — попросил Ken Igbinedion.
"Страх нынче в моде", — отметил Allthewayjumper.
"У Украины было восемь лет, чтобы подготовиться ко всему происходящему. Не хватило, что ли?" — задалась вопросом Dana G. Tennert.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он неоднократно отмечал, что речи об оккупации Украины не идет.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главная же цель операции — освобождение Донбасса.