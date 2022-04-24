23:54 24.04.2022 (обновлено: 23:55 24.04.2022)
СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске
СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске в ЛНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию о готовящейся провокации в Лисичанске в ЛНР, сообщается в Telegram-канале CК РФ.
"СК России запросит информацию у Минобороны России о готовящейся провокации в Лисичанске Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
"Следственный комитет России изучит данную информацию с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям", - добавили в СК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вчера, 08:00Запад готовится к вечной войне