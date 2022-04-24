Рейтинг@Mail.ru
СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/zapros-1785226800.html
СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске
СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске - РИА Новости, 24.04.2022
СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске
Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию о готовящейся провокации в Лисичанске в ЛНР, сообщается в Telegram-канале CК РФ. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T23:54
2022-04-24T23:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
лисичанск
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_c209e00507962e31282e921ebeb1e5c5.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию о готовящейся провокации в Лисичанске в ЛНР, сообщается в Telegram-канале CК РФ."СК России запросит информацию у Минобороны России о готовящейся провокации в Лисичанске Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Ранее в Минобороны России сообщали, СБУ готовят новую провокацию в Лисичанске в ЛНР, для этого в город прибыли представители западных СМИ, ранее осуществлявших постановочные фото-видеосъемки в Буче.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
россия
лисичанск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_538:0:3270:2048_1920x0_80_0_0_5a42230d822d692f66e22324ae928991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лисичанск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, украина
23:54 24.04.2022 (обновлено: 23:55 24.04.2022)
 
СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске

СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию о готовящейся провокации в Лисичанске в ЛНР, сообщается в Telegram-канале CК РФ.
"СК России запросит информацию у Минобороны России о готовящейся провокации в Лисичанске Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщали, СБУ готовят новую провокацию в Лисичанске в ЛНР, для этого в город прибыли представители западных СМИ, ранее осуществлявших постановочные фото-видеосъемки в Буче.
"Следственный комитет России изучит данную информацию с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям", - добавили в СК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала