https://ria.ru/20220424/zapros-1785226800.html

СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске

СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске - РИА Новости, 24.04.2022

СК запросит у Минобороны сведения о возможной провокации СБУ в Лисичанске

Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию о готовящейся провокации в Лисичанске в ЛНР, сообщается в Telegram-канале CК РФ. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T23:54

2022-04-24T23:54

2022-04-24T23:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

лисичанск

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_c209e00507962e31282e921ebeb1e5c5.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию о готовящейся провокации в Лисичанске в ЛНР, сообщается в Telegram-канале CК РФ."СК России запросит информацию у Минобороны России о готовящейся провокации в Лисичанске Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Ранее в Минобороны России сообщали, СБУ готовят новую провокацию в Лисичанске в ЛНР, для этого в город прибыли представители западных СМИ, ранее осуществлявших постановочные фото-видеосъемки в Буче.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

лисичанск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, лисичанск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, украина