Рейтинг@Mail.ru
Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"* - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/zagradotryady-1785136155.html
Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"*
Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"* - РИА Новости, 24.04.2022
Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"*
Украинские силовики активно используют заградительные отряды, чтобы пресекать дезертирство, рассказал журналистам сложивший оружие старший сержант... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T03:16
2022-04-24T10:09
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778021931_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_84e399af10bbc5edc4a4825e0a978c97.jpg
ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики активно используют заградительные отряды, чтобы пресекать дезертирство, рассказал журналистам сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский.По его словам, моральное состояние его подразделения было не очень хорошим и со временем становилось все хуже."С февраля не платили денег, со снабжением было плохо, с едой вообще туго. Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать", — сказал Янковский.Он добавил, что командование не нашло лучшего способа поднять боевой дух, кроме как прислать заградительные отряды, особенно после того, как многие военные начали складывать оружие и переходить на сторону Луганской народной республики.Во время каждого боя они следили, чтобы никто не покидал позиций, и по всем подозрительным стреляли без предупреждения.Старшим в группе был активист "Правого сектора"* по фамилии Вуйко, рассказал Янковский. "Очень жестокий человек, у него и позывной был Каратель", — заявил он.В группе имелся снайпер с позывным Ворон. "Во время боя он занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет мочить всех, кто бежит не в том направлении", — заключил Янковский.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html
https://ria.ru/20220423/donbass-1785109097.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778021931_105:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_c39cb4f768f9a38c53ca644588f9ede1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
03:16 24.04.2022 (обновлено: 10:09 24.04.2022)
 
Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"*

Украинский военнопленный Янковский рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"*

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника с простреленным лобовым стеклом
Военная техника с простреленным лобовым стеклом - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военная техника с простреленным лобовым стеклом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики активно используют заградительные отряды, чтобы пресекать дезертирство, рассказал журналистам сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский.
По его словам, моральное состояние его подразделения было не очень хорошим и со временем становилось все хуже.
"С февраля не платили денег, со снабжением было плохо, с едой вообще туго. Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать", — сказал Янковский.
Он добавил, что командование не нашло лучшего способа поднять боевой дух, кроме как прислать заградительные отряды, особенно после того, как многие военные начали складывать оружие и переходить на сторону Луганской народной республики.

"К нам прибыла группа из центра, около десяти человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд", — объяснил пленный.

Во время каждого боя они следили, чтобы никто не покидал позиций, и по всем подозрительным стреляли без предупреждения.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 21:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК расследует обстрел украинскими националистами гумкоридора из Мариуполя
Старшим в группе был активист "Правого сектора"* по фамилии Вуйко, рассказал Янковский.
"Очень жестокий человек, у него и позывной был Каратель", — заявил он.
В группе имелся снайпер с позывным Ворон.
"Во время боя он занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет мочить всех, кто бежит не в том направлении", — заключил Янковский.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 19:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Силы ДНР за сутки уничтожили 34 украинских националиста
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала