https://ria.ru/20220424/zagradotryady-1785136155.html

Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"*

Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"* - РИА Новости, 24.04.2022

Украинский военнопленный рассказал о заградотрядах из "Правого сектора"*

Украинские силовики активно используют заградительные отряды, чтобы пресекать дезертирство, рассказал журналистам сложивший оружие старший сержант... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T03:16

2022-04-24T03:16

2022-04-24T10:09

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ЛУГАНСК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики активно используют заградительные отряды, чтобы пресекать дезертирство, рассказал журналистам сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский.По его словам, моральное состояние его подразделения было не очень хорошим и со временем становилось все хуже."С февраля не платили денег, со снабжением было плохо, с едой вообще туго. Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать", — сказал Янковский.Он добавил, что командование не нашло лучшего способа поднять боевой дух, кроме как прислать заградительные отряды, особенно после того, как многие военные начали складывать оружие и переходить на сторону Луганской народной республики.Во время каждого боя они следили, чтобы никто не покидал позиций, и по всем подозрительным стреляли без предупреждения.Старшим в группе был активист "Правого сектора"* по фамилии Вуйко, рассказал Янковский. "Очень жестокий человек, у него и позывной был Каратель", — заявил он.В группе имелся снайпер с позывным Ворон. "Во время боя он занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет мочить всех, кто бежит не в том направлении", — заключил Янковский.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина