https://ria.ru/20220424/zaderzhanie-1785192879.html

В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку ВС России

В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку ВС России - РИА Новости, 24.04.2022

В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку ВС России

Столичные полицейские задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку российских вооруженных сил, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T18:13

2022-04-24T18:13

2022-04-24T21:07

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Столичные полицейские задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку российских вооруженных сил, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в субботу, 23 апреля, в полицию поступило заявление о повреждении инсталляции в поддержку Вооруженных сил России, злоумышленник отломил ее верхнюю часть.Она добавила, что в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"). Также в отношении него и еще двух находившихся рядом с ним мужчин составлены протоколы по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство").

https://ria.ru/20220415/diskreditatsiya-1783716282.html

россия

москва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, москва