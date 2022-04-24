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В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку ВС России - РИА Новости, 24.04.2022
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В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку ВС России
В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку ВС России - РИА Новости, 24.04.2022
В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку ВС России
Столичные полицейские задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку российских вооруженных сил, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T18:13
2022-04-24T21:07
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Столичные полицейские задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку российских вооруженных сил, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в субботу, 23 апреля, в полицию поступило заявление о повреждении инсталляции в поддержку Вооруженных сил России, злоумышленник отломил ее верхнюю часть.Она добавила, что в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"). Также в отношении него и еще двух находившихся рядом с ним мужчин составлены протоколы по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство").
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происшествия, россия, москва
18:13 24.04.2022 (обновлено: 21:07 24.04.2022)
 
В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку ВС России

В Москве задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку Вооруженных сил России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Столичные полицейские задержали мужчину, повредившего инсталляцию в поддержку российских вооруженных сил, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в субботу, 23 апреля, в полицию поступило заявление о повреждении инсталляции в поддержку Вооруженных сил России, злоумышленник отломил ее верхнюю часть.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Двадцатичетырехлетний житель Москвы, а также ряд граждан, находившихся с ним в момент совершения правонарушения, были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", — рассказала Волк.

Она добавила, что в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности"). Также в отношении него и еще двух находившихся рядом с ним мужчин составлены протоколы по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство").
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 13:58
Песков отказался давать оценки задержаниям по статье о дискредитации ВС
 
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