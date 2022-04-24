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Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64% - РИА Новости, 24.04.2022
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Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64%
Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64% - РИА Новости, 24.04.2022
Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64%
Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 63,23%, сообщает МВД Республики. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T18:03
2022-04-24T19:20
выборы президента франции — 2022
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 63,23%, сообщает МВД Республики.Избирательные участки открылись в 8:00. За пост главы государства борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.По данным французского МВД, явка во втором туре к 18:00 мск составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году — тогда явка составила 65,3%.Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15%.
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выборы президента франции — 2022, в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
18:03 24.04.2022 (обновлено: 19:20 24.04.2022)
 
Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64%

Явка во втором туре президентских выборов во Франции составила 63,23%

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре президентских выборов
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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 63,23%, сообщает МВД Республики.
Избирательные участки открылись в 8:00. За пост главы государства борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
По данным французского МВД, явка во втором туре к 18:00 мск составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году — тогда явка составила 65,3%.
Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15%.
Женщина проходит мимо предвыборных плакатов кандидатов в президенты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен в Англе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Выборы президента Франции — 2022В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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