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Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64%

Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64% - РИА Новости, 24.04.2022

Явка во втором туре выборов во Франции составила почти 64%

Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 63,23%, сообщает МВД Республики. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T18:03

2022-04-24T18:03

2022-04-24T19:20

выборы президента франции — 2022

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 63,23%, сообщает МВД Республики.Избирательные участки открылись в 8:00. За пост главы государства борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.По данным французского МВД, явка во втором туре к 18:00 мск составила 63,23%, что меньше, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году — тогда явка составила 65,3%.Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" — 23,15%.

https://ria.ru/20220423/frantsiya-1784990189.html

франция

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

выборы президента франции — 2022, в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен