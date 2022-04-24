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Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы

Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы - РИА Новости, 24.04.2022

Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы

Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей будет работать также и в 2022 году, рассказала агентству... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T02:17

2022-04-24T02:17

2022-04-24T02:17

общество

россия

латвия

литва

день победы

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей будет работать также и в 2022 году, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Лариса Сорокина.Рассчитывать на выплаты могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. Сорокина отмечает, что в 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч рублей предусмотрены доплаты по регионам.По словам эксперта, ветерану не придется обращаться в Пенсионный фонд. Денежные средства будут переведены в апреле или мае вместе с пенсией.

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россия

латвия

литва

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, латвия, литва, день победы