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Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы
Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы - РИА Новости, 24.04.2022
Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы
Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей будет работать также и в 2022 году, рассказала агентству... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T02:17
2022-04-24T02:17
2022-04-24T02:17
общество
россия
латвия
литва
день победы
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей будет работать также и в 2022 году, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Лариса Сорокина.Рассчитывать на выплаты могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. Сорокина отмечает, что в 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч рублей предусмотрены доплаты по регионам.По словам эксперта, ветерану не придется обращаться в Пенсионный фонд. Денежные средства будут переведены в апреле или мае вместе с пенсией.
https://ria.ru/20220423/matpomosch-1785035036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, латвия, литва, день победы
Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы
Экономист Сорокина сообщила о выплатах части россиян ко Дню Победы в 10 тысяч рублей