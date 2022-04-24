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Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы - РИА Новости, 24.04.2022
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Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы
Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы - РИА Новости, 24.04.2022
Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы
Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей будет работать также и в 2022 году, рассказала агентству... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T02:17
2022-04-24T02:17
общество
россия
латвия
литва
день победы
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей будет работать также и в 2022 году, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Лариса Сорокина.Рассчитывать на выплаты могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. Сорокина отмечает, что в 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч рублей предусмотрены доплаты по регионам.По словам эксперта, ветерану не придется обращаться в Пенсионный фонд. Денежные средства будут переведены в апреле или мае вместе с пенсией.
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общество, россия, латвия, литва, день победы
02:17 24.04.2022
 
Россиянам напомнили о выплатах к годовщине Победы

Экономист Сорокина сообщила о выплатах части россиян ко Дню Победы в 10 тысяч рублей

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЗначок на груди местного жителя в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Риге
Значок на груди местного жителя в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Риге - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей будет работать также и в 2022 году, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Лариса Сорокина.
Рассчитывать на выплаты могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии. Сорокина отмечает, что в 2022 году помимо выплаты в 10 тысяч рублей предусмотрены доплаты по регионам.
Выплата денег - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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По словам эксперта, ветерану не придется обращаться в Пенсионный фонд. Денежные средства будут переведены в апреле или мае вместе с пенсией.
 
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